BBQ燒烤易熱氣　中醫4茶飲清熱 (12:33)

秋天不少人會燒烤BBQ，容易熱氣上火。註冊中醫陳嬿珺提供4個茶飲食譜，燒烤後飲用有助去熱清熱。
1. 銀花綠茶飲
【功效】去熱消炎
【材料】銀花（又稱金銀花）5克、綠茶茶葉5克、滾水適量
【製法】銀花和綠茶加滾水沖泡，即成。
【飲用注意】孕婦、長者、小童、蠶豆症患者不宜飲。
2. 芹菜雪梨汁
【功效】瀉熱潤膚
【材料】芹菜100克、雪梨150克、番茄1個、檸檬半個
【製法】芹菜、雪梨、番茄和檸檬洗淨，放入攪汁機中攪拌即成，可每日飲用1次。
【飲用注意】孕婦、長者、小童、蠶豆症患者不宜飲。
3. 菊杞烏龍茶
【功效】決明子能清熱明目、潤腸通便，有降血脂和降血壓作用；枸杞子有助促進肝細胞新生；杭菊花幫助降低血脂和血壓。
【材料】決明子20克、杭菊花3克、枸杞子10克、烏龍茶茶葉2克
【製法】決明子、杭菊花、枸杞子和烏龍茶葉用水浸泡10分鐘，然後連同水一起煮，煮沸後再煮20至30分鐘，即成，每日可飲2次。
4. 菊花桔梗蜂蜜茶
【功效】紓緩喉嚨乾痛，尤其適合口渴乾咳的人。
【材料】菊花10克、玄參15克、麥冬15克、蜂蜜30克、桔梗3克
【製法】菊花、玄參、麥冬和桔梗一同煮15至20分鐘煮出水，取出汁水，加蜂蜜慢慢攪勻，即可飲用。
【飲用注意】糖尿病患者慎飲。
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