10月1日國慶優惠合集　逾千食肆有折、小童乘九巴港鐵免費、博物館公眾泳池免費 (10:50)

戲院優惠

．全港商業戲院戲票半價。

相關報道：10月1日全港戲院半價 半價睇IMAX、4DX【附各大戲院網站連結】

餐飲優惠

．為慶祝國慶，全港1750間食肆在9月30日至10月2日期間，推出餐飲折扣優惠，包括太興、美心、稻香等集團旗下食肆，相關食肆及優惠詳情可瀏覽以下連結：

國慶日提供折扣食肆名單

10月1日國慶餐飲優惠 太興、敏華冰廳堂食七折 牛角、富臨指定套餐七折【附名單連結】

交通優惠

．港鐵：小童八達通乘客免費乘搭重鐵網絡服務，東鐵線頭等、機場快線、港鐵接駁巴士及高鐵除外。（詳情）

．輕鐵及港鐵巴士服務：10月1日免費乘搭，乘客當天進出輕鐵站或登上港鐵巴士時毋須拍卡或付車費。（詳情）

．九巴：小童八達通乘客免費乘搭九巴及龍運巴士的日間巴士路線。部分通宵巴士於即日至10月2日晚上提供七五折優惠（詳情）。

．電車：10月1日免費乘搭。

．天星小輪：10月1日免費乘搭「尖沙嘴-灣仔」航線。

．富裕小輪：10月1日免費乘搭「北角-觀塘-啟德」航線。10月1日生日者可免費乘搭「中環-紅磡」航線及「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」航線。

博物館

．多間博物館免費入場，包括香港科學館、香港太空館、香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心。【詳情】

香港科學館：常設展覽及專題展覽「天生我『材』──材料科學與設計」展覽免費。

香港太空館：常設展覽免費，天象廳節目除外。

註：為配合警方10月1日國慶煙花匯演於尖沙嘴海旁一帶實施人群控制措施，香港藝術館及太空館當日提早於下午6時休館。

康文署設施

．10月1日公眾游泳池免費入場，毋須預約，市民於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。【詳情】

註：不包括灣仔游泳池及因維修和改建工程而暫停開放的港島東游泳池、大角嘴游泳池、何文田游泳池、東昌街游泳池、青衣西南游泳池、屏山天水圍游泳池及九龍仔游泳池。

濕地公園

．10月1日免費入場

漁農及環保優惠

．10月1日至7日，魚類統營處與蔬菜統營處的「本地魚菜直送」實體店及「本地魚菜直送」網店推出指定產品七四折優惠。

．10月1日至2日，在「綠在區區」社區回收網絡回收，可獲6倍「綠綠賞」積分，使用智能廚餘機參回收每日可獲額外10分「綠綠賞」積分。

古蹟及歷史建築

．10個指定法定古蹟及獲評級的歷史建築，10月1日至11月30日期間將提供免費導賞團。

．「活化歷史建築伙伴計劃」下的12個項目9月26日至10月8日期間將提供不同優惠，包括安排或加強免費導賞團、工作坊等。