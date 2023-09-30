明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

10月1日國慶優惠合集　逾千食肆有折、小童乘九巴港鐵免費、博物館公眾泳池免費 (10:50)

為慶祝國慶，10月1日當天市民可免費乘搭部分公共交通工具，政府轄下多項設施場地將免費開放，優惠涵蓋交通、文化藝術、體育、漁農、飲食等，詳情整理如下：

戲院優惠

全港商業戲院戲票半價。

相關報道：10月1日全港戲院半價　半價睇IMAX、4DX【附各大戲院網站連結】

餐飲優惠

為慶祝國慶，全港1750間食肆在9月30日至10月2日期間，推出餐飲折扣優惠，包括太興、美心、稻香等集團旗下食肆，相關食肆及優惠詳情可瀏覽以下連結：

國慶日提供折扣食肆名單

10月1日國慶餐飲優惠　太興、敏華冰廳堂食七折　牛角、富臨指定套餐七折【附名單連結】

交通優惠

．港鐵：小童八達通乘客免費乘搭重鐵網絡服務，東鐵線頭等、機場快線、港鐵接駁巴士及高鐵除外。（詳情

．輕鐵及港鐵巴士服務：10月1日免費乘搭，乘客當天進出輕鐵站或登上港鐵巴士時毋須拍卡或付車費。（詳情

．九巴：小童八達通乘客免費乘搭九巴及龍運巴士的日間巴士路線。部分通宵巴士於即日至10月2日晚上提供七五折優惠詳情）。

．電車：10月1日免費乘搭。

．天星小輪：10月1日免費乘搭「尖沙嘴-灣仔」航線。

．富裕小輪：10月1日免費乘搭「北角-觀塘-啟德」航線。10月1日生日者可免費乘搭「中環-紅磡」航線及「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」航線。

博物館

多間博物館免費入場，包括香港科學館、香港太空館、香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心。【詳情

香港科學館：常設展覽及專題展覽「天生我『材』──材料科學與設計」展覽免費。

香港太空館：常設展覽免費，天象廳節目除外。

註：為配合警方10月1日國慶煙花匯演於尖沙嘴海旁一帶實施人群控制措施，香港藝術館及太空館當日提早於下午6時休館。

康文署設施

10月1日公眾游泳池免費入場，毋須預約，市民於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。【詳情

註：不包括灣仔游泳池及因維修和改建工程而暫停開放的港島東游泳池、大角嘴游泳池、何文田游泳池、東昌街游泳池、青衣西南游泳池、屏山天水圍游泳池及九龍仔游泳池。

濕地公園

10月1日免費入場

漁農及環保優惠

10月1日至7日，魚類統營處與蔬菜統營處的「本地魚菜直送」實體店及「本地魚菜直送」網店推出指定產品七四折優惠。

10月1日至2日，在「綠在區區」社區回收網絡回收，可獲6倍「綠綠賞」積分，使用智能廚餘機參回收每日可獲額外10分「綠綠賞」積分。

古蹟及歷史建築

10個指定法定古蹟及獲評級的歷史建築，10月1日至11月30日期間將提供免費導賞團。

「活化歷史建築伙伴計劃」下的12個項目9月26日至10月8日期間將提供不同優惠，包括安排或加強免費導賞團、工作坊等。

相關字詞﹕國慶優惠 十一 國慶 十一優惠 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞