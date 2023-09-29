夜繽紛｜藝術館逢五六日開放至晚上10時　周六免費播經典愛情片《天若有情》《夜半歌聲》 (18:40)

為響應「香港夜繽紛」活動，香港藝術館今日（29日）起至11月26日，逢周五、六、日及公眾假期（10月1日除外）延長開放至晚上10時，更與香港電影資料館舉行「浪漫光影遊樂園」免費電影放映，明日（9月30日）起連續9個周六晚上，在香港藝術館放映4部香港經典愛情電影：《地下情》（1986）、《天若有情》（1990）、《夜半歌聲》（1995）和《單身男女》（2011），活動毋須報名，座位先到先得。