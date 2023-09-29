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夜繽紛｜藝術館逢五六日開放至晚上10時　周六免費播經典愛情片《天若有情》《夜半歌聲》 (18:40)

為響應「香港夜繽紛」活動，香港藝術館今日（29日）起至11月26日，逢周五、六、日及公眾假期（10月1日除外）延長開放至晚上10時，更與香港電影資料館舉行「浪漫光影遊樂園」免費電影放映，明日（9月30日）起連續9個周六晚上，在香港藝術館放映4部香港經典愛情電影：《地下情》（1986）、《天若有情》（1990）、《夜半歌聲》（1995）和《單身男女》（2011），活動毋須報名，座位先到先得。

「浪漫光影遊樂園」免費電影放映詳情

日期：9月30日至11月26日期間逢周六

時間：晚上7時半

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號 香港藝術館1樓匯堂

語言：粵語（設中英文字幕）

費用：全免

日期/放映電影：

9月30日《天若有情》

10月7日《地下情》

10月14日《單身男女》

10月21日 《夜半歌聲》

10月28日《天若有情》

11月4日《地下情》

11月11日《夜半歌聲》

11月18日《單身男女》

11月25日《夜半歌聲》 

註：資料以主辦方公布為準，詳情及電影簡介可瀏覽香港電影資料館網頁

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