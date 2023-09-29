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中秋2023．交通｜港鐵通宵服務　晚上10時半後出閘「搭5送1」今開始 (12:25)

適逢中秋節（9月29日）及國慶（10月1日）長假期，港鐵、城巴及電車都會在特定日子延長服務時間，方便市民外出歡慶節日。

港鐵

中秋節當晚，港鐵所有路線將通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54延長服務時間。港鐵7條鐵路線（港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線）於9月30日至10月2日加密班次。【班次詳情】

另外，港鐵推出的晚上10時半後出閘「搭5送1」優惠今日開始，MTR Mobile登記用戶於推廣期間（9月29日至11月23日），用已連結MTR Mobile帳戶的相同成人八達通乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士，並在晚上10時半之後出閘/拍卡5次，即可獲得1程免費本地單程車程。詳情可瀏覽此連結

城巴

城巴會於中秋節調整部分路線班次，以配合市民提早下班。中秋夜提供特別路線173R由赤柱往尖沙嘴東（麼地道），以及加開來往中環碼頭及山頂的X15號線班次。

電車免費搭　部分路線延服務時間

電車中秋節（29日）全日免費乘搭【詳情】。另外，部分電車路線於中秋節延長服務時間，尾班車最遲延長至9月30日凌晨1時開出。【尾班車開出時間】

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