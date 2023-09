ChatGPT三項新功能：上網、分析相片內容、與AI語音對話【附官方示範短片】 (10:47)

OpenAI周四在社交平台X(前稱Twitter)宣布,ChatGPT目前可以上網,為用戶提供即時最新及可信資訊,並會向用戶提供相關連結,了解更多詳情,亦令資料庫不再局限於2021年9月前的數據。用戶可在GPT-4系統選擇「Browse with Bing」啟用功能。

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB

— OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023