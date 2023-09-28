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ChatGPT三項新功能：上網、分析相片內容、與AI語音對話【附官方示範短片】 (10:47)

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT連日推出新功能，繼營運商OpenAI周一（25日）宣布ChatGPT更新版加入「能看、聽、說」功能後，周四（28日）再宣布開放ChatGPT上網。新功能暫時只供付費用戶使用，之後會進一步開放。本文將整合ChatGPT的3個最新功能。

■可瀏覽網絡

OpenAI周四在社交平台X（前稱Twitter）宣布，ChatGPT目前可以上網，為用戶提供即時最新及可信資訊，並會向用戶提供相關連結，了解更多詳情，亦令資料庫不再局限於2021年9月前的數據。用戶可在GPT-4系統選擇「Browse with Bing」啟用功能。

■分析相片內容

用戶可在新版ChatGPT輸入一張或多張相片，並提出查詢，甚至可以利用程式的繪畫功能協助點出想查詢的重點。用戶可以輸入各種圖像，包括照片、熒幕截圖及包含文字和圖像的文件。

■與AI語音對話

新版ChatGPT新增用戶與AI語音對話功能。用戶可在ChatGPT手機應用程式「設定」中的「新功能」加入語音對話，再點擊主畫面右上角的耳機按鍵，從5種不同的聲音中選擇喜歡的聲音。

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