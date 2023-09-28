ChatGPT三項新功能：上網、分析相片內容、與AI語音對話【附官方示範短片】 (10:47)

■可瀏覽網絡

OpenAI周四在社交平台X（前稱Twitter）宣布，ChatGPT目前可以上網，為用戶提供即時最新及可信資訊，並會向用戶提供相關連結，了解更多詳情，亦令資料庫不再局限於2021年9月前的數據。用戶可在GPT-4系統選擇「Browse with Bing」啟用功能。

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB — OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023

■分析相片內容

用戶可在新版ChatGPT輸入一張或多張相片，並提出查詢，甚至可以利用程式的繪畫功能協助點出想查詢的重點。用戶可以輸入各種圖像，包括照片、熒幕截圖及包含文字和圖像的文件。

■與AI語音對話

新版ChatGPT新增用戶與AI語音對話功能。用戶可在ChatGPT手機應用程式「設定」中的「新功能」加入語音對話，再點擊主畫面右上角的耳機按鍵，從5種不同的聲音中選擇喜歡的聲音。