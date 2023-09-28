柚皮3用處：辟味、驅蚊、清潔 (08:50)

1. 辟味：切出柚的頭尾部分放進雪櫃，柚的清香有助消除臭味，新鮮柚皮效果最好。功效可維持約1周，如有需要宜定時更換。

2. 天然蚊香：柚皮白色部分（白瓢）切成粗條，曬乾後用鐵製或陶瓷小盤放在靠門口或通風地方點燃。留意，柚皮燃燒時有煙味，宜戶外使用；若要在室內燃點，慎防燒着其他東西，要開窗通風。謹記小心用火。用不完的乾柚皮可放進網袋，掛在空氣流通處備用。

3. 天然洗潔精：柚皮切成條狀，用剪刀慢慢把白色部分剪去，然後放入玻璃樽裏至一半分量或以上，倒入99%酒精，分量剛好蓋過柚皮。蓋上蓋子，放在陰暗的環境至少7天，其間柚皮的顏色會有變化。7天後打開樽蓋，以篩子及漏斗把柚皮及酒精分隔，將液體倒進空的清潔劑樽至1/10，加進清水至盛滿，用力搖晃整樽，即成。

資料來源：明報

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