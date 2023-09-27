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中秋2023｜月餅盒、水果網回收服務一文睇　可換奇華、HTH禮品【附詳情連結】 (15:04)

中秋慶節少不免吃月餅、水果，但又不想浪費月餅盒和水果網？全港多個機構提供月餅盒和水果網回收服務，部分機構更可用月餅盒換領優惠券或禮品。本文整合7個回收服務。

■【月餅盒回收】奇華餅家X信和

將月餅鐵罐交到9個指定商場禮賓處或服務台，即獲贈$20奇華折扣優惠券1張，S⁺ REWARDS會員可獲雙倍優惠券。數量有限，送完即止。

日期：即日至10月20日

收集地點：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙嘴中心、藍灣廣場、帝庭軒購物商場及YM2裕民坊

注意事項：回收的月餅盒不限品牌，惟須清潔乾淨。

活動詳情

■【月餅盒回收】HTH REFILL STATION

將月餅盒送到HTH新蒲崗門市，每個月餅盒可換領1支60ml消毒噴霧，數量有限，送完即止。

日期：即日至10月6日

收集地點：新蒲崗爵祿街啟德工業大廈B2號鋪

注意事項：回收的金屬或紙盒月餅盒須清潔，撕下原有品牌標籤並保持完整。

活動詳情

■【月餅盒回收】喵坊

兩架喵巴士回收車將在9月30日晚快閃8個屋苑，收集已清潔的金屬或紙盒月餅盒，每站只停約30分鐘。【喵巴士時間表

日期及時間：9月30日晚上7時至10時

收集地點：愛蝶灣、康怡花園、綠楊新邨、荃威花園、曉麗苑、麗晶花園、龍蟠苑及黃埔花園

活動詳情

■【月餅盒回收】太古地產、美心及綠領行動

日期：即日至10月13日

收集地點：太古城中心指定收集箱

注意事項：乾淨的月餅紙盒及鐵盒皆可

活動詳情

■【月餅盒回收】賽馬會「回收轆轆」

日期：即日至另行通知

收集地點：「回收轆轆」環保宣傳車社區停泊點（9月時間表

注意事項：金屬／紙盒／膠盒月餅盒、月餅塑膠包裝袋及托盤皆可；回收前拆除磁石、繩索、緞帶、防潮珠等雜質，並清洗乾淨

活動詳情

■【水果網回收】「迷失的寶藏：發泡膠回收行動」

本地唯一專門回收發泡膠的機構「迷失的寶藏」舉行《一百萬個生果網回收挑戰》，目標在1個月內回收100萬個生果網。

日期：即日至10月31日

收集地點：

．荃灣沙嘴道57號荃運工業中心二期J座21樓J室

．city'super 尖沙嘴店／銅鑼灣店／中環店／沙田店收銀處旁 Recycling station

．The Loops

．部分綠在區區回收站【適用門市

活動詳情

■【月餅盒及水果網回收】環保署「綠在區區」

各區「綠在區區」回收環保站、回收便利點、回收流動點接收金屬、紙、塑膠等。詳情

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