拜登親身聲援汽車業罷工工人　馬斯克：若同意加薪40%　3大車廠很快破產【短片】 (11:33)

美國過往不時有議員或總統候選人現身聲援工人罷工，現任總統親身到場卻是史無前例。不過有罷工工人認為，拜登到訪旨在「拉選票」，對談判沒有實際幫助。

分析認為，工人階級及工會已成拜登及特朗普的兵家必爭之地。2020年總統大選時，拜登獲工會支持，成為擊敗特朗普主因之一。今次拜登應美國汽車工人聯合會（UAW）主席費恩（Shawn Fain）邀請到訪，可見他繼續獲工會支持。

特朗普則宣布會缺席共和黨總統參選人辯論，周三（27日）到密歇根州聲援罷工工人，但他預定到訪的車廠，與工會沒有關連。特朗普批評拜登抄襲他到訪密歇根州的計劃，又批評拜登旨在分散美國公眾對移民和公共安全等其他問題的關注。

另外，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克在社交平台X警告稱，如果同意工人加薪40%及每周工作32小時的要求，涉及今次工潮的汽車業3巨頭通用汽車（GM）、福特及斯泰蘭蒂斯（Stellantis），將很快面臨破產。

（BBC/法新社）