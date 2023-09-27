西九故宮博物館三星堆文物展　最大「金面罩」「青銅二號神樹底座」今起展出 (10:33)

香港故宮文化博物館今日（9月27日）起舉行特別展覽「凝視三星堆——四川考古新發現」，展出120件出土自成都平原地區的三星堆、金沙和寶墩等遺址的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，距今約2600至4500年歷史，包括「青銅二號神樹底座」，以及「銅虎頭龍身像」、「金面罩」及「青銅大神獸」。展出文物包括23件國家一級文物，以及55件是2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，大部分是首次在四川省外展出。除了欣賞展品，亦設「三星堆與青銅時代的中國」國際研討會及公眾講座等活動。