西九故宮博物館三星堆文物展　最大「金面罩」「青銅二號神樹底座」今起展出 (10:33)

香港故宮文化博物館今日（9月27日）起舉行特別展覽「凝視三星堆——四川考古新發現」，展出120件出土自成都平原地區的三星堆、金沙和寶墩等遺址的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，距今約2600至4500年歷史，包括「青銅二號神樹底座」，以及「銅虎頭龍身像」、「金面罩」及「青銅大神獸」。展出文物包括23件國家一級文物，以及55件是2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，大部分是首次在四川省外展出。除了欣賞展品，亦設「三星堆與青銅時代的中國」國際研討會及公眾講座等活動。
部分展品介紹：
‧青銅二號神樹底座：1986年出土的國家一級文物，亦是展覽中唯一一件神樹文物。
‧銅虎頭龍身像：尾部上翹，是三星堆目前所見最高的動物造型青銅器之一，高75.5厘米。
‧金面罩：三星堆出土的10個金面罩中最大，重約350克，其黃金成分高達85%。
‧青銅大神獸：三星堆迄今發現最大的青銅神獸，高98厘米、長104厘米及寬39厘米。
香港故宮文化博物館「凝視三星堆——四川考古新發現」
日期：2023年9月27日至2024年1月8日（逢周二休館，10月3日取消休館安排）
時間：上午10時至下午6時（周五、周六及公眾假期將開至晚上8時）
地址：香港故宮文化博物館展廳8（地址：西九文化區博物館道8號）
票價：$150（小童、全日制學生、長者及殘疾人士$75）
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