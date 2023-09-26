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英國「首席捕鼠大臣」Larry被傳身體不適　首相府澄清仍「健康快樂」 (11:24)

英國小報《The Sun》上周六（23日）引述政府消息人士稱，由於唐寧街首相府「首席捕鼠大臣」16歲貓咪拉里（Larry）年事已高，當局正就拉里離世制定緊急計劃，商討屆時如何向公眾宣布死訊，惹來坊間對拉里健康欠佳的聯想。英國獨立電視台ITV周一（25日）引述首相府發言人澄清，拉里仍然「快樂和健康」。

以拉里名義設立的Twitter「Larry the Cat」就發文，稱「I’m healthy, but you try being happy after living with five Tory Prime Ministers（我很健康，但當要和五任保守黨首相生活，就要嘗試變得快樂）」。帖文底下獲網民留言，祝福拉里身體健康及繼續保護英國。

拉里自2011年「入主」唐寧街10號首相府後，經歷五任首相，包括卡梅倫、文翠珊、約翰遜、卓慧思及現任首相辛偉誠，是首相府的「老臣子」。（ITV/The Sun/Larry the Cat社交平台X）

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