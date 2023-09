英國「首席捕鼠大臣」Larry被傳身體不適　首相府澄清仍「健康快樂」 (11:24)

以拉里名義設立的Twitter「Larry the Cat」就發文,稱「I’m healthy, but you try being happy after living with five Tory Prime Ministers(我很健康,但當要和五任保守黨首相生活,就要嘗試變得快樂)」。帖文底下獲網民留言,祝福拉里身體健康及繼續保護英國。

I’m healthy, but you try being happy after living with five Tory Prime Ministers https://t.co/njuuKV4B9v — Larry the Cat (@Number10cat) September 25, 2023

拉里自2011年「入主」唐寧街10號首相府後,經歷五任首相,包括卡梅倫、文翠珊、約翰遜、卓慧思及現任首相辛偉誠,是首相府的「老臣子」。(ITV/The Sun/Larry the Cat社交平台X)