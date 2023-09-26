明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

香港夜景9個觀賞地點推介 (19:30)

香港夜景舉世聞名，港九新界也有賞夜景熱點，本文整理旅發局推介的9個觀賞香港夜景地點。

港島

●太平山山頂

登上太平山盧吉道，除可看到港島摩天建築，更能遠眺對岸九龍半島、獅子山景色，甚至能望到位於新界葵涌貨櫃碼頭一帶。

交通：1號小巴，城巴15或X15號、山頂纜車[詳情]

●東岸公園主題區

炮台山東岸公園主題區有一個延伸至海中心的防波堤，公眾可360度環顧維港景色，而園內以維港為主題的藝術裝置也是拍照打卡熱點。

交通：炮台山港鐵站A出口步行約7分鐘，經油街轉入電器道，至屈臣道街尾即可到達[詳情]

九龍

●飛鵝山

飛鵝山高逾600公尺，在山上可飽覽九龍、港島兩岸璀璨夜色。建議市民帶備頭燈或手電筒，在較黑路段使用。[飛鵝山觀景位置：maps.app.goo.gl/HeXHSpjaoUwDkHZ29]

●嘉頓山

位於深水埗的嘉頓山，在山頂可俯瞰石硤尾和深水埗林立的舊式唐樓和公共屋邨，亦能看到南昌街等街道上車水馬龍的景象。[嘉頓山觀景位置：maps.app.goo.gl/GwGvrAF3Zag8cdE69]

●西九文化區

治西九文化區及海濱長廊可欣賞到維港景色，包括看到港島區摩天大廈，如國金二期、中銀大廈、怡和大廈等建築。[西九文化區交通資訊按此]

●星光大道

在尖沙嘴星光大道，可飽覽城市壯觀的天際線風光。[星光大道交通資訊按此]

●啟德郵輪碼頭公園

九龍東啟德郵輪碼頭公園位處郵輪碼頭頂層，是香港少有的空中花園，佔地近23,000平方公尺，公園面向維港的一方設有觀景平台，可飽覽對岸港島景色。[啟德郵輪碼頭公園資訊按此]

新界及離島

●大帽山

香港最高峰大帽山，達海拔957公尺高，在能見度高的夜晚，可觀賞香港超過85%地域，包括獅子山、飛鵝山、太平山、大東山、鳳凰山、馬鞍山、八仙嶺等四方八面的山峰。[大帽山路徑及交通資訊按此]

●馬灣東灣泳灘

身處馬灣東灣泳灘，可欣賞青馬大橋屹立海上的壯麗景觀。[馬灣交通資訊按此]

相關字詞﹕夜景 香港 好去處 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞