香港夜景9個觀賞地點推介 (19:30)

港島

●太平山山頂

登上太平山盧吉道，除可看到港島摩天建築，更能遠眺對岸九龍半島、獅子山景色，甚至能望到位於新界葵涌貨櫃碼頭一帶。

交通：1號小巴，城巴15或X15號、山頂纜車[詳情]

●東岸公園主題區

炮台山東岸公園主題區有一個延伸至海中心的防波堤，公眾可360度環顧維港景色，而園內以維港為主題的藝術裝置也是拍照打卡熱點。

交通：炮台山港鐵站A出口步行約7分鐘，經油街轉入電器道，至屈臣道街尾即可到達[詳情]

九龍

●飛鵝山

飛鵝山高逾600公尺，在山上可飽覽九龍、港島兩岸璀璨夜色。建議市民帶備頭燈或手電筒，在較黑路段使用。[飛鵝山觀景位置：maps.app.goo.gl/HeXHSpjaoUwDkHZ29]

●嘉頓山

位於深水埗的嘉頓山，在山頂可俯瞰石硤尾和深水埗林立的舊式唐樓和公共屋邨，亦能看到南昌街等街道上車水馬龍的景象。[嘉頓山觀景位置：maps.app.goo.gl/GwGvrAF3Zag8cdE69]

●西九文化區

治西九文化區及海濱長廊可欣賞到維港景色，包括看到港島區摩天大廈，如國金二期、中銀大廈、怡和大廈等建築。[西九文化區交通資訊按此]

●星光大道

在尖沙嘴星光大道，可飽覽城市壯觀的天際線風光。[星光大道交通資訊按此]

●啟德郵輪碼頭公園

九龍東啟德郵輪碼頭公園位處郵輪碼頭頂層，是香港少有的空中花園，佔地近23,000平方公尺，公園面向維港的一方設有觀景平台，可飽覽對岸港島景色。[啟德郵輪碼頭公園資訊按此]

新界及離島

●大帽山

香港最高峰大帽山，達海拔957公尺高，在能見度高的夜晚，可觀賞香港超過85%地域，包括獅子山、飛鵝山、太平山、大東山、鳳凰山、馬鞍山、八仙嶺等四方八面的山峰。[大帽山路徑及交通資訊按此]

●馬灣東灣泳灘

身處馬灣東灣泳灘，可欣賞青馬大橋屹立海上的壯麗景觀。[馬灣交通資訊按此]