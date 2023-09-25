10月1日全港戲院半價　9月27日中午12時起發售　半價睇IMAX、4DX【附各大戲院網站連結】 (21:09)

為慶祝國慶，香港戲院商會表示，全港戲院在10月1日設半價優惠，所有票種包括小童、學生、長者票價亦適用，IMAX、4DX、D BOX等格式亦設半價，戲票本周三（27日）中午12時起於各戲院及網上售票網頁發售，每人每次限購4張，網購則因戲院而異。本文精選部分平日票價過百元的電影及相關戲院，讀者可趁半價優惠入場觀賞平時票價較高場次。
A.I.創世者（9月28日上映）
．英皇戲院 尖沙咀iSQUARE：IMAX版
．Cinema City 朗豪坊：4DX版
威尼斯謀殺案
．MCL MOVIE TOWN 新城市廣場：2D
．MCL Festival Grand Cinema：2D
．Cinema City 朗豪坊：2D
詭修女II
．百老匯 B+ Cinema apm：4DX版
．Cinema City 朗豪坊：4DX版
．MCL MOVIE TOWN 新城市廣場：MX4D版
．MCL 康怡戲院：MX4D版
．MCL 德福戲院：MX4D版
．英皇戲院 中環娛樂行：2D
．英皇戲院 尖沙咀iSQUARE：2D
轟天猛將4
．MCL 德福戲院：MX4D版
．MCL MOVIE TOWN 新城市廣場：MX4D版
以下為參與本次活動的院線及戲院網站連結：
寶石戲院（不設網上售票）
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