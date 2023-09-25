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10月1日全港戲院半價　9月27日中午12時起發售　半價睇IMAX、4DX【附各大戲院網站連結】 (21:09)

為慶祝國慶，香港戲院商會表示，全港戲院在10月1日設半價優惠，所有票種包括小童、學生、長者票價亦適用，IMAX、4DX、D BOX等格式亦設半價，戲票本周三（27日）中午12時起於各戲院及網上售票網頁發售，每人每次限購4張，網購則因戲院而異。本文精選部分平日票價過百元的電影及相關戲院，讀者可趁半價優惠入場觀賞平時票價較高場次。

A.I.創世者（9月28日上映）

．英皇戲院 尖沙咀iSQUARE：IMAX版

．Cinema City 朗豪坊：4DX版

威尼斯謀殺案

．MCL MOVIE TOWN 新城市廣場：2D

．MCL Festival Grand Cinema：2D

．Cinema City 朗豪坊：2D

詭修女II

．百老匯 B+ Cinema apm：4DX版

．Cinema City 朗豪坊：4DX版

．MCL MOVIE TOWN 新城市廣場：MX4D版

．MCL 康怡戲院：MX4D版

．MCL 德福戲院：MX4D版

．英皇戲院 中環娛樂行：2D

．英皇戲院 尖沙咀iSQUARE：2D

轟天猛將4

．MCL 德福戲院：MX4D版

．MCL MOVIE TOWN 新城市廣場：MX4D版

以下為參與本次活動的院線及戲院網站連結：

MCL院線

百老匯院線

嘉禾院線

英皇院線

Cinema City院線

高先電影院

CGV D2 Place

ACX Cinemas@北角匯

影藝戲院院線

華懋電影院線

Lumen Cinema

新寶院線

新光戲院

寶石戲院（不設網上售票）

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百老匯戲院周四起至月底晚上9時後場次$50　旺角百老匯午夜場$35

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