10月1日全港戲院半價　9月27日中午12時起發售　半價睇IMAX、4DX【附各大戲院網站連結】 (21:09)

為慶祝國慶，香港戲院商會表示，全港戲院在10月1日設半價優惠，所有票種包括小童、學生、長者票價亦適用，IMAX、4DX、D BOX等格式亦設半價，戲票本周三（27日）中午12時起於各戲院及網上售票網頁發售，每人每次限購4張，網購則因戲院而異。本文精選部分平日票價過百元的電影及相關戲院，讀者可趁半價優惠入場觀賞平時票價較高場次。