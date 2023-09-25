10月1日國慶餐飲優惠　太興、敏華冰廳堂食七折　牛角、富臨指定套餐七折【附名單連結】 (19:42)

．堂食七折

（9月26日更新）太興集團更新優惠資訊，旗下的太興、 敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、稻埕飯店、點煲、餃子駅及瓊芳冰廳，於10月1日全日堂食有七折優惠，以及太興於2日晚市6時起續提供堂食七折優惠。優惠不適用於有關食肆的機場分店。

．指定餐飲七折

富臨皇宮/富臨酒家/富臨漁港：指定菜式及套餐七折，適用於全線分店。包括$257「胡椒加拿大珍寶蟹」一隻（約1斤12兩；原價$368）、$621「片皮鴨餐」（供4至6位用；原價$888）等

稻香/稻香茶居/稻香超級漁港/稻香漁港市集：10月1日至31日，指定套餐七折

牛角 Buffet：9月30日至10月2日，堂食惠顧「極上和牛100分鐘放題套餐」（原價$600）七折，優惠只適用於成人收費，全線分店適用

牛涮鍋及牛涮鍋もっと：9月30日至10月2日，堂食惠顧「精選120分鐘放題套餐」（原價：$367）七折，同枱客人均需點選同一火鍋放題，優惠只適用於成人收費，全線分店適用

．其他優惠

麥當勞：$11買甜粟米批兩件，早上11時至午夜12時適用，部分分店適用

大家樂：10月1至2日以優惠價$68享「四川惹麻辣海鮮肥牛鍋」（原價$97），只於不同分店之晚飯時段供應

KFC：於KFC櫃枱惠顧任何食品，可以$10加配自選雞件1件（家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞），全線分店適用

資料來源：政府新聞處

10月1日國慶餐飲優惠：

10月1日全港戲院半價 9月27日中午12時起發售 半價睇IMAX、4DX【附各大戲院網站連結】