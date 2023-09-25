衛生署：本港未來10年40歲至74歲患心血管病風險高　65歲至74歲男最高危 (15:22)

心血管病為本港導致死亡的主要疾病之一，去年有逾萬人因心血管病相關疾病死亡。衞生署表示，按風險模型預測，以2020年至2022年度人口調查數據推算，40歲至74歲人士已屬患心血管疾病高風險群組、即未來10年患心血管疾病風險為20%或以上，其中65歲至74歲男性風險最高，達75.8%。衛生署建議市民奉行健康生活模式，以預防心血管疾病。