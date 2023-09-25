衛生署：本港未來10年40歲至74歲患心血管病風險高　65歲至74歲男最高危 (15:22)

心血管病為本港導致死亡的主要疾病之一，去年有逾萬人因心血管病相關疾病死亡。衞生署表示，按風險模型預測，以2020年至2022年度人口調查數據推算，40歲至74歲人士已屬患心血管疾病高風險群組、即未來10年患心血管疾病風險為20%或以上，其中65歲至74歲男性風險最高，達75.8%。衛生署建議市民奉行健康生活模式，以預防心血管疾病。
男性患心血管病風險遠高女性
按模型推算，患心血管病風險會隨年齡的增長而上升，值得留意的是，男性患病風險較女性高，以65歲至74歲為例，男性風險達75.8%，女性只是14.9%。
預防心血管疾病貼士：
．均衡飲食和限制攝取油、鹽和糖
．每周進行最少150分鐘中等強度的帶氧體能活動，如快步行
．減少久坐時間
．避免煙酒
．定期作健康評估，以便及早發現疾病和處理問題，有關衛生署心血管疾病資料可按此
此外，政府宣布11月中推出「慢病共治計劃」，計劃詳情會上載至醫衞局的專題網站。巿民及醫護人員若就計劃有疑問，可致電熱線2157 5000查詢，熱線周一至周六上午9時至晚上9時有專人接聽。【相關報道：慢症共治計劃11月中推出 政府資助額微升 糖尿高血壓者每年可獲資助診症6次】
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