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杭州亞運．電競｜兩遊戲特設亞運版　《王者榮耀》融合《傳說對決》　《和平精英》槍擊變賽車打靶 (13:06)

電子競技首次列入杭州亞運比​​​​賽項目，今日（24日）正式開打。7個電競遊戲項目中，《王者榮耀》和《和平精英》特設亞運專用的比賽版本。亞運版和玩家平常玩的版本有什麼分別？為何大會作出此安排？即睇下文了解更多。

《王者榮耀亞運版》融合《傳說對決》

遊戲角色：《王者榮耀》是中國大陸的遊戲，為了兼顧大陸以外的選手，《王者榮耀亞運版》將《王者榮耀》融合《傳說對決》（Arena of Valor）。亞運版63個英雄角色中，51個來自《王者榮耀》，包括李白、上官婉兒和雲纓等，另外有12個來自《傳說對決》的英雄，包括龍馬、洛克和科里納卡等。上述大部分英雄在《王者榮耀》和《傳說對決》均有技能相同、機制相通的角色，讓不同地區的隊伍快速上手，保障競技公平。

《王者榮耀》屬中國遊戲大廠騰訊旗下的天美工作室開發，而《傳說對決》是由新加坡遊戲開發商和發行商Garena與天美工作室聯合開發。《傳說對決》一直被認為是《王者榮耀》的國際版。

比賽玩法：與一般版相同，由紅、藍兩隊參與，每隊5人，分別為對抗路（上路）、發育路（下路）、中路、打野、遊走輔助5個位置。地圖有3路兵線，每條兵線上各有3個防禦塔，每方的水晶只有1個。除了3條分路外，還有野區、河道和機關，比賽雙方需要通過團隊配合獲取資源，爭取團隊優勢，最終以摧毁對方水晶獲得勝利。

地圖特點：地圖、野怪等戰場元素將以《王者榮耀》S30賽季為基礎，加入亞運元素，例如比賽開始時，3個吉祥物「琮琮」、「宸宸」、「蓬蓬」將現身於出場動畫，地圖牆壁上亦有杭州亞運主題口號「Heart to Heart, @Future」。

《和平精英亞運版》槍擊變賽車打靶

亞運版特點：《和平精英》原為軍事類射擊遊戲，擊殺對手取得勝利。不過亞運版本以現實體育項目為參考，在電子競技場景下還原跳傘、越野、射擊、賽車等多種競技項目，秉承奧林匹克精神，打造「和諧、公平、健康的電子競技環境」。國際奧委會主席（IOC）巴赫曾指出，任何違背奧林匹克精神、帶有血腥暴力，以及帶有歧視性等電競項目，永遠無法入奧。

比賽玩法：每局比賽由4支隊伍參加，每隊4名運動員，1人擔任司機，其餘3人在車上準確打靶。比賽位於沙漠地圖中一條固定的賽道線路，賽程分成「起點」、「載具射擊階段」、「城區射擊階段」、「衝刺賽段」4個環節。運動員需駕駛載具進行競速射擊比賽，途中會經歷多個引導點及城區，最先到達終點的隊伍將贏得比賽勝利。

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