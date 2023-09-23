消委會遭黑客入侵．Q&A｜5類人資料恐外泄　7項應對措施一覽 (15:47)

●哪些人可能受影響？

消委會仍在調查是否有個人資訊外泄及外泄程度，但預料以下5類人的個人資料或受影響。

1/消委會員工、前員工及其家屬：如身分證號碼、住址、出生日期和履歷

2/求職者：如身分證號碼、住址、出生日期和履歷

3/《選擇月刊》訂戶：基本個人資料；（如憑信用卡付款）信用卡號碼及到期日，但不包括CVV安全碼資料

4/投訴人：主要為曾以電郵遞交投訴的人之個人資料，如姓名、聯絡資料和個案資料（包括載於發票、單據、合同文件，以及與消委會和商戶溝通中的銀行戶口及個人資料）

5/消委會合作伙伴：姓名、商業聯絡資料及手機號碼

●受影響者或潛在受影響者該怎麼辦？

消委會籲上述5類人應假定自己或受到影響，考慮採取以下應對措施：

1/重設並定期變更網上帳戶密碼，並啟用多重驗證（如有）。

2/（如曾提供信用卡資料）通知信用卡的發卡機構，告知該卡或被盜用，要求更換信用卡。

3/留意帳戶登入、電郵、短訊中有否不尋常的登入或信息。

4/定期審視銀行月結單及銀行的通知，識別有否未經授權或可疑的活動。

5/收到可疑的電話、短訊或電郵時提高警覺，切勿隨意打開附件或披露個人資料。

6/若收到聲稱消委會的來電、短訊或電郵，應核實來源。消委會不會從這些途徑索取帳號、密碼及登入等資料，亦不會通過上述方式或其包含的連結要求付款或進行任何交易。

7/如懷疑或相信個人資料被濫用，可立即向私隱專員舉報。

●消委會如何協助受影響者？

有關人士可致電消委會熱線2929 2222（一般人）或2856 3123（《選擇》月刊訂戶）查詢。

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