杭州亞運｜HOY TV、康文署18區體育館及商場直播資訊一覽 (13:15)

杭州亞運會於今日（9月23日）至10月8日舉行，除了HOY TV播出賽事，康文署18區指定體育館將設「亞運直播區」播放亞運賽事。信和集團旗下4大商場奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場亦會直播。其中奧海城和屯門市廣場分別有430吋及540吋大電視，讓觀眾感受賽事的緊張氣氛。