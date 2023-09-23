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杭州亞運｜HOY TV、康文署18區體育館及商場直播資訊一覽 (13:15)

杭州亞運會於今日（9月23日）至10月8日舉行，除了HOY TV播出賽事，康文署18區指定體育館將設「亞運直播區」播放亞運賽事。信和集團旗下4大商場奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場亦會直播。其中奧海城和屯門市廣場分別有430吋及540吋大電視，讓觀眾感受賽事的緊張氣氛。

●電視/網上直播

電視HOY TV 77台、「HOY」手機應用程式及網站，均會播出亞運賽事。其中77台、「HOY」手機App今晚7時半會直播開幕式。HOY TV官方facebook亦可查閱每日重點賽事播出時間。

HOY TV官方網站77台直播

HOY TV官方facebook

●康文署「亞運直播區」

開放時間：9月23日晚上8時、9月24日至10月8日上午8時至10時半

地點：康文署轄下各區36個體育館

港島區

香港公園體育館、士美非路體育館、柴灣體育館、渣華道體育館、香港仔網球及壁球中心、黃竹坑體育館、港灣道體育館、黃泥涌體育館

九龍區

佛光街體育館、土瓜灣體育館、彩榮路體育館、鯉魚門體育館、北河街體育館、深水埗體育館、彩虹道體育館、蒲崗村道體育館、九龍公園體育館、大角嘴體育館

新界區

梅窩體育館、東涌文東路體育館、林士德體育館、青衣西南體育館、聯和墟體育館、保榮路體育館、香港單車館、調景嶺體育館、美林體育館、源禾路體育館、大埔墟體育館、大埔體育館、荃灣體育館、蕙荃體育館、賽馬會屯門蝴蝶灣體育館、友愛體育館、天水圍體育館、元朗體育館

●商場直播賽事

信和集團旗下的奧海城、屯門市廣場、荃新天地、朗壹廣場大電視將直播亞運賽事。商場更與AlipayHK合作，隨機送出總值過百萬AlipayHK夜消費現金券；觀眾於夜間賽事播放期間掃描場內AlipayHK 活動QR Code，即可搶限量現金券，欣賞賽事期間都可以盡情消費。

註：資料以主辦方公布為準

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