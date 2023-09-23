秋分．二十四節氣｜「秋愁」易焦慮抑鬱　中醫教焗花茶疏肝解鬱【附秋分養生貼士】 (12:34)

秋分養生貼士

‧ 適量增甜利脾胃，如加入蜜糖和黃糖

‧ 飲食宜微酸，如加入檸檬汁或以醋五味子焗茶泡水

‧ 少肉、少辣、少油

‧ 食清淡易消化食物，如燉粥滋潤，黏稠易消化。（燉粥可用珍珠米、或以4比1混合白米和糯米煮粥）

‧ 避免大量出汗及劇烈運動

茶飲一︰蜜糖玫瑰花茶

【材料】玫瑰花10粒、檸檬汁1至2滴、杞子5粒、蜜糖少許、水1杯

【功效】疏肝解鬱、蜜糖潤燥

【製法】玫瑰花、檸檬汁及杞子放入杯，以熱水及70度以下溫水先後洗茶2次；倒去洗茶水後，加入1杯溫水，加蓋焗10至15分鐘，稍微放涼後可去渣，加蜜糖飲用。

小貼士：焗茶後和加入蜜糖後可先聞花茶香氣，做3至5下深呼吸；飲用時，先在口腔停留再吞嚥，效果更佳。

茶飲二︰蜜糖菊花茶

【材料】菊花10粒、胎菊5粒、人參花1茶匙（去梗）、蜜糖少許、水1杯

【功效】疏肝解鬱、蜜糖潤燥

【製法】菊花、胎菊及人參花放入杯，以熱水及70度以下溫水先後洗茶2次，倒去洗茶水後，加入1杯溫水，加蓋焗10至15分鐘，稍微放涼後可去渣，加蜜糖飲用。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。