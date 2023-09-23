秋分．二十四節氣｜「秋愁」易焦慮抑鬱　中醫教焗花茶疏肝解鬱【附秋分養生貼士】 (12:34)

二十四節氣的秋分，晝夜平分，秋分過後日短夜長。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，秋天天氣相對夏天陰暗，早晚氣溫較涼，令人易有「秋愁」心情焦慮抑鬱，而肝主憂慮，中醫認為疏肝能紓緩壓力改善情緒。林冠傑提供秋分養生貼士，以及兩個疏肝解鬱茶飲食譜，他提醒，虛寒者不宜空肚飲花茶。
秋分養生貼士
‧ 適量增甜利脾胃，如加入蜜糖和黃糖
‧ 飲食宜微酸，如加入檸檬汁或以醋五味子焗茶泡水
‧ 少肉、少辣、少油
‧ 食清淡易消化食物，如燉粥滋潤，黏稠易消化。（燉粥可用珍珠米、或以4比1混合白米和糯米煮粥）
‧ 避免大量出汗及劇烈運動
茶飲一︰蜜糖玫瑰花茶
【材料】玫瑰花10粒、檸檬汁1至2滴、杞子5粒、蜜糖少許、水1杯
【功效】疏肝解鬱、蜜糖潤燥
【製法】玫瑰花、檸檬汁及杞子放入杯，以熱水及70度以下溫水先後洗茶2次；倒去洗茶水後，加入1杯溫水，加蓋焗10至15分鐘，稍微放涼後可去渣，加蜜糖飲用。
小貼士：焗茶後和加入蜜糖後可先聞花茶香氣，做3至5下深呼吸；飲用時，先在口腔停留再吞嚥，效果更佳。
茶飲二︰蜜糖菊花茶
【材料】菊花10粒、胎菊5粒、人參花1茶匙（去梗）、蜜糖少許、水1杯
【功效】疏肝解鬱、蜜糖潤燥
【製法】菊花、胎菊及人參花放入杯，以熱水及70度以下溫水先後洗茶2次，倒去洗茶水後，加入1杯溫水，加蓋焗10至15分鐘，稍微放涼後可去渣，加蜜糖飲用。
註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。