杭州亞運遊古都　圖看杭州六景點 (17:00)

杭州6景點

． 西湖 ——2011年列入《世界遺產名錄》。「西湖景觀」由西湖水域和湖西群山構成旖旎秀美的湖光山色，古今吸引不少文人、藝術大師吟詠興嘆、潑墨揮毫。「西湖十景」是中國山水美學景觀設計手法「題名景觀」的典範，遊客可乘搭遊船欣賞「平湖秋月」、「三潭印月」、「雷峰夕照」（雷峰塔）等西湖美景。

．中國大運河（杭州段）——2014年列入《世界遺產名錄》。中國大運河（杭州段）北起餘杭塘栖，南至錢塘江，全長約39公里，兩岸有歷史街區、博物館、寺廟庵堂、遺蹟等，可以沿運河體驗江南水鄉文化。

．良渚古城——2019年列入《世界遺產名錄》。遺址由瑤山遺址區、谷口高壩區、平原低壩區和城址區4個部分組成，展現了中國新石器時代晚期以稻作農業為經濟支撐，具統一信仰的早期區域性國家形態，亦是早期城市文明的範例。

．六和塔——位於西湖之南，錢塘江畔月輪山上。六和塔初建於北宋，現今的塔身於南宋時重建，塔高59.89米，塔內有螺旋樓梯可直登頂層，塔外每層有木簷迴廊，可讓人觀覽江山景色。

．拱宸橋——杭城古橋中最高最長的石拱橋，橋長98米，高16米，橋墩兩旁有4隻「守橋之神」的雕塑。此橋建於明朝，在清代幾經毁壞重建。拱宸橋的「宸」，相傳是帝王居住的地方，「拱」即拱手，拱形石橋象徵對帝王相迎和敬意。

．錢塘江大橋——又名錢江一橋，為中國自行設計及建造的第一座雙層鐵路、公路兩用橋。錢塘江大橋始建於1934年，1937年被炸毁以阻止侵華日軍南下，1948年5月修復，是全國重點文物保護單位。

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