北上消費｜深圳5大商場好去處　歡樂港灣水秀表演、龍華壹方天地小吃街、深圳灣睿印免費接駁巴直達 (09:45)

■ 歡樂港灣（佔地大、每晚免費水秀表演）

歡樂港灣位於深圳市寶安中心區南部濱海地帶，集綠化帶、玩樂設施及購物於一身。整個園區佔地約38萬平方米，包括約27萬平方米的海濱文化公園、高128米的「灣區之光」摩天輪、約12萬平方米的東岸西岸親海體驗式商業街區、JW萬豪酒店光之翼、「灣區之聲」演藝中心。每晚在慶典廣場還有水秀表演和音樂噴泉。

交通：深圳地鐵5號線臨海站B2出口/寶華站A出口【詳情】

歡樂港灣網站、遊玩指南

■ 龍華壹方天地（鄰近高鐵、有小吃街）

距離高鐵深圳北站不遠的龍華壹方天地，佔地約60萬平方米，分為A、B、C（龍華壹方城）、D、E五大主題商業區，親子玩樂、青年潮流天地、多元遊戲體驗、大型超市等一應俱全。除了常見的餐飲、美甲、溜冰、唱K、戲院，還有露營、室內跳傘和夜市小吃街。

交通：可從香港西九龍站乘高鐵至深圳北站，轉乘地鐵4號線至龍華站，A出口步行約5分鐘；或從深圳北站打車約20分鐘

龍華壹方天地網站、遊玩指南、小吃街攻略

■ 羅湖KK TIME（特設珠寶店街區）

9月8日新開張的KK TIME位於深圳羅湖水貝片區，商業面積達10萬平方米。特設兩大主題街區，「臻選·珠寶生活空間」精選設計師珠寶品牌、水貝本土珠寶品牌等；「FOOD TIME飯堂」有多個大牌餐飲進駐，引進了元初食品精品超市深圳首家形象店、星巴克臻選+寵物友好型雙概念店、淘米撈購物中心首店、京味張北京菜、白玉串城、肉祭燒肉等品牌。而且商場開張期間推出港人專屬優惠【詳情】。

交通：深圳地鐵3號線水貝站B出口/7號線洪湖站D出口

KK TIME遊玩指南

■ 中洲灣C Future City（藝術裝置）

中洲灣C Future City是福田區佔地逾130萬平方米的新型城市綜合體項目，涵蓋300米雙塔寫字樓、購物中心、公園式街區、設計酒店等。園內擁有3萬平方米、囊括逾2000種特殊植物的城市最大植物花園、十大主題廣場和多個藝術空間，並有內地首座「teamLab共創！未來園」，充滿藝術人文氣息。

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口

中洲灣C Future City遊玩指南

■ 深圳灣睿印RAIL IN（免費接駁巴士、寵物友善）

位於南山區的睿印佔地近10萬平方米，除了食肆和零售精品店，亦有書店、影院、兒童樂園等，商場更倡導「寵物友好」，提供寵物推車等租借服務。

交通：深圳灣口岸免費接駁巴士B線【詳情】；深圳地鐵2號線紅樹灣站；地鐵9、11號線紅樹灣南站

深圳灣睿印RAIL IN寵物友好商店及餐廳

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