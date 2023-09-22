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中秋綵燈會9月23日亮燈　維園中秋可賞舞火龍【附綵燈會地點】 (09:18)

康文署中秋綵燈會將於9月23日起至10月8日在維多利亞公園沙田公園屯門公園舉行，展示大型綵燈，中秋節前後亦會舉行綵燈晚會，有各式表演，中秋當晚（29日）更會延長亮燈時間至午夜12時。另外，香港文化中心露天廣場即日起擺放《月亮製造機》互動光影裝置大眾可與光影互動，探索、想像和製造屬於自己的月亮故事。

維多利亞公園綵燈會

日期：9月23日至10月2日

亮燈時間：晚上6時30分至11時*

大坑舞火龍將於9月29日中秋晚上10時30分舉行 [活動詳情]

沙田公園綵燈會

日期：9月23日至10月2日

亮燈時間：晚上6時30分至11時*

綵燈晚會將於9月28日晚上7時30分舉行[活動詳情]

屯門公園綵燈展示

日期：9月23日至10月2日

亮燈時間：晚上6時30分至11時（9月29日中秋節正日延長至凌晨12時）

9月30日追月夜晚上7時30分舉行綵燈晚會[活動詳情]

香港文化中心《月亮製造機》互動光影裝置

日期：9月15日至10月8日

亮燈時間：晚上6時30分至11時*

地點：香港文化中心露天廣場 [活動詳情]

*中秋當晚亮燈時間延長至午夜12時

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

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