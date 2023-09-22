中秋綵燈會9月23日亮燈　維園中秋可賞舞火龍【附綵燈會地點】 (09:18)

康文署中秋綵燈會將於9月23日起至10月8日在維多利亞公園、沙田公園及屯門公園舉行，展示大型綵燈，中秋節前後亦會舉行綵燈晚會，有各式表演，中秋當晚（29日）更會延長亮燈時間至午夜12時。另外，香港文化中心露天廣場即日起擺放《月亮製造機》互動光影裝置，大眾可與光影互動，探索、想像和製造屬於自己的月亮故事。
維多利亞公園綵燈會
日期：9月23日至10月2日
亮燈時間：晚上6時30分至11時*
大坑舞火龍將於9月29日中秋晚上10時30分舉行 [活動詳情]
沙田公園綵燈會
日期：9月23日至10月2日
亮燈時間：晚上6時30分至11時*
綵燈晚會將於9月28日晚上7時30分舉行[活動詳情]
屯門公園綵燈展示
日期：9月23日至10月2日
亮燈時間：晚上6時30分至11時（9月29日中秋節正日延長至凌晨12時）
9月30日追月夜晚上7時30分舉行綵燈晚會[活動詳情]
香港文化中心《月亮製造機》互動光影裝置
日期：9月15日至10月8日
亮燈時間：晚上6時30分至11時*
地點：香港文化中心露天廣場 [活動詳情]
*中秋當晚亮燈時間延長至午夜12時
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