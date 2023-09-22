中秋綵燈會9月23日亮燈　維園中秋可賞舞火龍【附綵燈會地點】 (09:18)

康文署中秋綵燈會將於9月23日起至10月8日在維多利亞公園、沙田公園及屯門公園舉行，展示大型綵燈，中秋節前後亦會舉行綵燈晚會，有各式表演，中秋當晚（29日）更會延長亮燈時間至午夜12時。另外，香港文化中心露天廣場即日起擺放《月亮製造機》互動光影裝置，大眾可與光影互動，探索、想像和製造屬於自己的月亮故事。