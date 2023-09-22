杭州亞運｜電競首列亞運項目　賽前必睇：電競是運動？7個電競項目玩什麼？ (11:47)

杭州亞運將於明日（23日）揭幕，本屆亞運首次將電子競技列入亞運競賽項目。在亞運40個大項之中，電競與橋牌、國際象棋、象棋等棋類運動同被歸類為「智力項目」，利用電子設備作為運動器械進行人與人之間的智力對抗運動。下文整理更多杭州亞運電競相關資訊。
杭州亞運電競相關資訊
比賽日期：9月24日至10月2日（完整賽程按此）
比賽場地：中國杭州電競中心
又稱「星際戰艦」，是國內首座亞運會賽事標準的專業電子競技場館，位於杭州市拱墅區大運河數智未來城，佔地12,838平方米，分地下一層，地上三層，有近5000個座位。外觀以「星際漩渦」為設計理念，層層環繞上升，形成建築主體，宛如星雲中的恆星。場館中央設有可升降八面屏幕（4面大屏加4角小屏），總面積為203平方米，重量達20噸，高度可以升至22米。
電競項目：7項（將產生7面金牌）
- 英雄聯盟（League of Legends，多人在線對戰競技電腦遊戲）
- 王者榮耀亞運版本（多人在線對戰競技手機遊戲）
- 和平精英亞運版本（射擊手機遊戲）
- 刀塔（Dota，多人在線對戰競技電腦遊戲）
- 夢三國2（多人在線對戰競技電腦遊戲）
- 街霸5（Street Fighter 5，格鬥電腦遊戲）
- 足球在線4（FIFA Online 4，體育模擬電腦遊戲）
杭州亞運原有8個電競項目，不過《爐石傳說》作為美國暴雪娛樂公司製作、在中國境內由中國網易公司代理運營的電競項目，因雙方商務合作到期，未就續約事項達成一致，該遊戲已在中國終止運營。亞奧理事會決定取消《爐石傳說》比賽項目。
電競小知識：BO1、BO3、BO5是什麼意思？
在電競賽事中，賽程表上經常出現BO1、BO3、BO5等字眼。BO1代表Best of 1 game，即是一局定勝負，BO3是三局兩勝，BO5是五局三勝，如此類推。
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