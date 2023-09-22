杭州亞運｜電競首列亞運項目　賽前必睇：電競是運動？7個電競項目玩什麼？ (11:47)

杭州亞運電競相關資訊

比賽日期：9月24日至10月2日（完整賽程按此）

比賽場地：中國杭州電競中心

又稱「星際戰艦」，是國內首座亞運會賽事標準的專業電子競技場館，位於杭州市拱墅區大運河數智未來城，佔地12,838平方米，分地下一層，地上三層，有近5000個座位。外觀以「星際漩渦」為設計理念，層層環繞上升，形成建築主體，宛如星雲中的恆星。場館中央設有可升降八面屏幕（4面大屏加4角小屏），總面積為203平方米，重量達20噸，高度可以升至22米。

電競項目：7項（將產生7面金牌）

英雄聯盟（League of Legends，多人在線對戰競技電腦遊戲）

王者榮耀亞運版本（多人在線對戰競技手機遊戲）

和平精英亞運版本（射擊手機遊戲）

刀塔（Dota，多人在線對戰競技電腦遊戲）

夢三國2（多人在線對戰競技電腦遊戲）

街霸5（Street Fighter 5，格鬥電腦遊戲）

足球在線4（FIFA Online 4，體育模擬電腦遊戲）

杭州亞運原有8個電競項目，不過《爐石傳說》作為美國暴雪娛樂公司製作、在中國境內由中國網易公司代理運營的電競項目，因雙方商務合作到期，未就續約事項達成一致，該遊戲已在中國終止運營。亞奧理事會決定取消《爐石傳說》比賽項目。

電競小知識：BO1、BO3、BO5是什麼意思？

在電競賽事中，賽程表上經常出現BO1、BO3、BO5等字眼。BO1代表Best of 1 game，即是一局定勝負，BO3是三局兩勝，BO5是五局三勝，如此類推。

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