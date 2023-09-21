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中秋好去處｜灣仔、堅尼地城、觀塘海濱夜市集　無人機匯演、美食檔、攤位遊戲 (10:13)

中秋節將至，加上港府推動「夜繽紛計劃」，灣仔海濱堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，以及觀塘海濱花園，將於中秋及國慶假期舉行海濱夜市，市民可以觀賞表演、嘗美食及玩攤位遊戲，歡度佳節。

1. 海濱藝遊坊@灣仔海濱

以懷舊香港為主題，設有懷舊街頭美食、懷舊文化工作坊、懷舊電影放映，亦有800架無人機匯演及音樂表演；可體驗香港傳統工藝（如麻雀雕刻、麵粉公仔製作、織蒸籠等）。［詳情

日期：9月27日至10月2日

時間：下午3時至午夜12時（美食區開放時間：晚上6時至11時）

地點：灣仔海濱水上運動及康樂主題區

2. 堅農市集｜K-Farm堅農圃@堅尼地城海濱

夜市設逾60個美食及產品攤位，場內會提供免費小食、工作坊及遊戲，更有多隊本地樂隊及DJ在夜市表演。［詳情

日期：9月29日至10月2日

時間：下午3時至晚上11時

地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊（港鐵堅尼地城站A或C出口步行7分鐘）

3. 青年藝術節x中秋「觀」光市集@觀塘海濱

夜市將設有舞蹈及音樂表演、攤位遊戲及各式小食、飲品的攤檔，市民更可免費參與工作坊。［詳情

日期：9月29日至10月1日

時間：下午6時至午夜12時（9月29日）、下午1時至晚上10時（9月30日至10月1日）

地點：觀塘海濱花園發現號03

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香港夜繽紛-著數情報：shorturl.at/fsuxN

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