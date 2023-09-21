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秋天．露營｜適合新手及家庭10個免費政府露營場地【附營地交通及設施詳情】 (17:48)

秋天是露營季節，對一家大小或露營新手最重要的，莫過於設備較齊全的免費露營場地。中國香港攀山及攀登總會山藝教練鄧偉強推薦10個交通方便、有水喉及燒烤場的政府免費露營地點。鄧偉強提醒，郊野地方一般依賴山水或溪水供應，因此部分營地水源供應或不穩定，建議露營人士有需要可自備足夠食水。另外，有營地需預先預約，有意前往的市民要留意。

■鶴藪營地

地點：八仙嶺郊野公園鶴藪

設施：標準洗手間、浴室、水喉、燒烤爐、枱、櫈及涼亭

前往方法：在粉嶺港鐵站乘搭52B往鶴藪小巴，於鶴藪村總站下車。沿鶴藪道往鶴藪水塘步行約15分鐘即可到達。

【營地景點及詳情】

■涌背營地

地點：八仙嶺郊野公園涌背

設施：標準洗手間、水喉、燒烤爐、枱、櫈及涼亭

前往方法：

（1）由大埔墟港鐵站乘搭20R往烏蛟騰小巴，在涌背燒烤場下車；或

（2）由大埔墟港鐵站乘搭75K往大美督巴士，再沿新娘潭道步行前往涌背燒烤場；或

（3）假日及公眾假期由大埔墟港鐵站乘搭275R往新娘潭巴士，在涌背燒烤場下車。

【營地景點及詳情】

■灣仔南及灣仔西營地

地點：西貢西郊野公園（灣仔擴建部分）灣仔半島南

設施：大型浴室及洗手間、水喉、燒烤爐、枱、櫈及涼亭

前往方法：

（1）由西貢市巴士總站乘搭7號往海下小巴，在海下村總站下車，沿大灘郊遊徑步行約45分鐘就抵達營地；或

（2）假日及公眾假期由西貢市巴士總站乘搭94號巴士，或由鑽石山巴士總站乘搭96R號前往黃石碼頭，再轉乘渡輪前往灣仔半島。落船位置為灣仔南營地，沿碎石小徑步行約5分鐘前往灣仔西營地。

【營地景點及詳情】

■猴塘溪營地

地點：西貢西郊野公園猴塘溪（海下路）

設施：標準洗手間、水喉、燒烤爐、枱、櫈及涼亭

前往方法：由西貢市巴士總站乘搭7號往海下小巴，在猴塘溪下車。

【營地景點及詳情】

■大灘營地

地點：西貢西郊野公園大灘

設施：標準洗手間、水喉、燒烤爐、枱、櫈及涼亭

前往方法：由西貢市巴士總站乘搭94號巴士，或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號巴士往黃石碼頭，在大灘下車。

【營地景點及詳情】

■黃石營地

地點：西貢東郊野公園黃石

設施：標準洗手間、水喉、燒烤爐、枱、櫈及涼亭

前往方法：由西貢市巴士總站乘94號巴士，或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號巴士，在黃石碼頭總站下車後，沿指示牌上行約5分鐘即可到達。

【營地景點及詳情】

■扶輪公園營地

地點：大帽山郊野公園扶輪公園

設施：標準廁所、水喉、燒烤爐、枱、櫈及污水穴等

前往方法：在荃灣如心廣場巴士總站或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於大帽山郊野公園下車，步行約5分鐘即可到達。

【營地景點及詳情】

■荃錦營地（要預先網上預約）

地點：大欖郊野公園荃錦

設施：流動廁所、水喉、燒烤爐、枱、櫈及污水穴等

前往方法：在荃灣如心廣場巴士總站或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於大帽山郊野公園下車，步行約5分鐘即可到達。

預約網結：bit.ly/45UBaHA

【營地景點及詳情】

■南山營地

地點：南大嶼郊野公園南山

設施：標準洗手間、浴室、水喉、燒烤爐、枱、櫈、涼亭、晾衫架及煮食爐位等

前往方法：由東涌市中心乘搭3M往梅窩巴士，或由梅窩乘途經南山巴士，在太古度假屋或南山營地下車。

【營地景點及詳情】

■大網仔營地

地點：西貢西郊野公園大網仔一號營地

設施：標準洗手間、水喉、燒烤爐、枱、櫈、涼亭、晾衫架及污水穴

前往方法：

（1）由西貢市巴士總站乘搭94號巴士，或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘搭96R往黃石碼頭巴士，在西貢戶外訓練營下車，沿大網仔路向北潭涌方向步行約5分鐘，到烈士碑園再沿路旁小路步行5分鐘；或

（2）由西貢市巴士總站乘9號往麥理浩夫人渡假村小巴，在烈士碑園下車，沿烈士碑園旁小路步行5分鐘。

【營地景點及詳情】

資料來源：漁護署網站

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