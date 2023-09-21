杭州亞運｜小眾運動知多啲：卡巴迪如麻鷹捉雞仔、軟式網球用橡膠球、克柔術直立式格鬥 (08:44)

●卡巴迪（Kabaddi）

來源：起源於亞洲民間，距今有4000多年的歷史，運動形式類似「麻鷹捉雞仔」。

規則：兩支隊伍各有12名隊員，其中7名為首發隊員，其餘5名為替補隊員。比賽開始前雙方隊員站在己方半場，率先進攻的一方派出一名隊員不間斷的喊唱「卡巴迪」進入對方半場發動進攻，進攻隊員如果觸及防守隊員並順利返回己方半場，被觸及隊員被判罰出場，進攻方觸及幾人得幾分，同時復活幾名隊員上場（場上最多為7名隊員）。

如果進攻隊員中斷喊唱或被抓住，不能返回己方半場，則被罰出場，對方得1分且復活1名隊員。最終得分最多一方獲勝。

2022年Khelo印度青年運動會卡巴迪決賽精華片段：

●克柔術（Kurash）

來源：一種古老的直立制服式格鬥，始於3500年前烏茲別克的傳統式摔跤運動。

規則：克柔術唯一允許的姿勢是站姿，不允許柔道比賽中的寢技，禁止在場上採取臂鎖、勒絞和踢腿技術，也嚴格禁止腰帶以下的握持等技術。運動員只能使用投擲和腿部掃技得分獲勝。運動員必須讓對方倒地，如對方以背著地便立刻宣布勝出，若以技術把對方擊至側身倒地可得分。如對方只是腹部、臀部或輕微跌倒，分數會相對減少。

2022年Boysun Bahori國際克柔術比賽90公斤量級決賽：

●軟式網球（Soft Tennis）

源自日本，使用的球為橡膠球，需要充氣，並對氣壓有一定要求，球拍比網球拍要小，材料和網球拍差不多。軟式網球的場地與網球場地相同，在室外和室內都可進行，軟式網球場地主要有硬地、沙地（紅土）和草地（人工草）。比賽採用7局四勝制（單打）或9局五勝制（雙打），每局先得到4分的勝出。

2018年雅加達亞運會軟式網球混雙決賽：

資料來源：杭州第19屆亞運會網站

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