中秋國慶「超級黃金周」內地火車票熱搶　坊間現第三方平台、黃牛代搶票　官方：從未授權 (14:14)

中新網報道，坊間的第三方平台可同時選多個日期、車次、坐席，預約搶票，開售自動搶。有平台標榜其搶票成功率，並推出搶票加速「助力包」，按照助力包網速分級收費，價格從10至80元（人民幣，同下）不等。有平台更推出專人搶票功能，提高搶票成功率。不過有內地網民表示，買了加速「助力包」卻未能成功搶到票。

報道亦稱，有內地二手交易平台湧現火車票、高鐵票、飛機票「黃牛」代搶服務，有人開價120元代搶費，聲稱搶票成功率達90%，惟效果成疑。

不過有內地網民在「鐵路12306」購票，卻發現部分車次的同級車票，不同日期的價格相差數百元。以北京到深圳的D927號列車臥舖為例，平日每票1150元，9月28日（國慶假期前一日）漲到1860元。

12306客服表示，車票分為公布票價和執行票價，如果有折扣就是執行票價，無折扣則以公布票價出售，故此票價會有一定浮動，整體是以公布票價來進行折扣。