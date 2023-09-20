JPEX案｜提防網上投資騙案6貼士　證監會網站可查持牌機構公眾紀錄冊 (13:51)

中銀提醒慎防網上投資騙案貼士：

‧應透過已註冊投資機構進行投資交易

‧可於證監會網站查閱持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊；或警方「防騙視伏器」網頁或「防騙視伏App」手機應用程式查核可疑電話號碼、網址或收款帳號

‧如聲稱「投資公司」透過個人銀行賬戶或電子錢包收取投資資金，應多加留意慎防受騙

‧小心保護個人資料，切勿向任何人透露個人資料及密碼，包括網上銀行賬戶資料、信用卡資料或電話短訊的一次性密碼

‧切勿打開來歷不明的短訊、電郵、二維碼、附件或超連結，以及下載來歷不明手機應用程式。如有懷疑，請即停止操作，切勿輸入任何資料，關閉視窗及刪除該手機應用程式，並向銀行查詢

‧切勿將任何資料輸入到不明來歷的應用程式或網址

資料來源：中銀

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