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日新幹線化身摔角擂台　東京打到名古屋　摔角迷近距離觀戰 (12:09)

日本DDT職業摔角周一（18日）首次舉辦了「新幹線職業摔角」比賽，以東海道新幹線「希望號」為擂台，75名摔角迷近距離觀賞摔角選手在新幹線車廂中極為狹窄的通道比賽，決一勝負。

比賽門票僅短短30分鐘便被搶購一空。是次賽事在下午1時09分從東京車站出發的希望號車上，由「職業摔角界之王」鈴木實對決高木三四郎，比賽時間直到列車抵達名古屋。觀眾坐滿通道兩旁的座位，兩人比賽期間也不時與觀眾互動，娛樂效果十足，場面熱鬧。經過30分鐘激戰後，最終比賽由鈴木獲勝。

日本DDT職業摔角認為摔角手在新幹線上比賽很有趣，之前亦曾在正式賽場以外舉行比賽，例如在書店和露營地等地點設擂台。

（讀賣新聞/中央社）

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