iOS 17｜相片一鍵製作貼圖　實測WhatsApp、Signal、Telegram用到 (21:00)

蘋果公司（Apple）昨（18日）正式推出iPhone新系統iOS 17，新功能包括「原況貼圖」，可一鍵將相片製作成貼圖。用戶在相簿打開相片，長按相片主體，選擇「加入貼圖」，即完成製作貼圖（見圖1）。另外，用戶亦可為貼圖加入不同特效，例如白色外框、漫畫風格、脹卜卜、閃亮（見圖2）。自製貼圖儲存在鍵盤的Emoji頁面，明報記者實測在通訊軟件WhatsApp、Signal及Telegram均可使用。
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