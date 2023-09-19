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法律Q&A‧JPEX案｜明星或KOL宣傳疑涉詐騙金融產品有否法律責任？事主可向誰追討賠償？執業律師解答 (18:05)

「綠石數字資產平台」（JPEX）被證監會點名在港無牌經營的風波擴大，警方今（19日）稱暫接獲1641宗報案，涉款約11.87億港元，損失最大的一宗個案涉及4000萬港元。警方日前拘捕曾報稱是「JPEX」合伙人的網紅林作及陳怡等8人，懷疑涉及串謀詐騙。不少人關注曾為JPEX宣傳的藝人莊思敏和張智霖等會否受牽連，明報電子平台組訪問CPH Legal執業律師陳柏豪，解答明星或KOL宣傳產品的法律責任。相關報道：4男4女涉JPEX案被捕　逾1600人求助涉款約12億　最大損失個案涉「入金」4000萬元

問：明星或KOL在社交平台發帖、拍硬照、拍片、擔任代言人宣傳產品，有法律責任嗎？

如相關公司涉及欺詐或其他刑事罪行，而明星或KOL對這些欺詐或刑事罪行知情的話，為其產品社交平台發帖、拍硬照、拍片、擔任代言人宣傳產品則有可能要負上刑事責任。

常見例子如網絡上被招聘協助帶貨物往外地、輕鬆賺取免費機票甚至旅費的人，若過關時被發現貨物中有毒品而被控販毒罪， 控方的檢控基礎往往是這人其實知道、或有理由懷疑自己是帶毒品或任何不法物品過關。 

問：JPEX事件中的事主能否向宣傳的明星、KOL或代言人追討責任或索償？

若在民事責任上，如明星或KOL與他們的受眾「粉絲」構成案例上所謂的「特別關係」（special relationship），他們可能需要向受眾賠償由於他們的疏忽錯誤陳述而引起的損失。

至於是否構成「特別關係」視乎很多因素，例如他們是否知道自己的意見或陳述，會被粉絲依賴而作出投資決定；而他們自己是否知道，若自己的意見或陳述有錯誤，是會令粉絲蒙受損失等。

問：若有份宣傳的明星或KOL已離港，有沒有後果？

陳柏豪表示，如明星或KOL被認為是有刑事責任，警方會無限期通緝他們，當他們回港時會被拘捕並帶到法庭應訊。

另外，證監會及警方今日召開記者會交代JPEX案，被問及有涉案者離港前往馬來西亞，能否以兩地的引渡條例將其引渡返港，警方表示倘有人犯法便會將其引渡返港。

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問：整體而言，JPEX事件中的事主是否有可能獲得賠償？

事主有可能向兩方面的機構或人士索償。

首先是涉事的虛擬貨幣機構。事主可向未能應約出資的虛擬貨幣機構索償其損失，法律理據是違約、不當得益、或疏忽等。然而，如虛擬貨幣機構本身沒有重大資產，即使勝訴也有風險未能執行判決，即所謂空白判決（Empty Judgment）的風險。 

其次，事主可能可向為其宣傳的明星或KOL索償。然而，雖有表面法律理據去索償，但明星或KOL較大可能抗辯到底，嘗試游說法庭自己與粉絲其實並沒有上述「特別關係」。

值得留意的是，就明星與KOL與粉絲之間有否民事責任上的「特殊關係」，比較少甚至沒有類似的權威案例。如事主決定向相關明星或KOL索償，有關判辭可能成為全世界普通法地區的重要案例。

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