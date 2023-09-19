iOS 17｜自訂「個人聯絡海報」教學　NameDrop交換聯絡方法【附無法顯示個人海報解決辦法】 (17:37)

記者以顧客身分查詢蘋果技術部門，技術人員稱現階段用戶需要先將聯絡人刪除，然後透過「NameDrop」交換「個人聯絡海報」，手動輸入電話號碼，才能在來電時顯示「個人聯絡海報」，蘋果將於日後優化該功能。

自訂「個人聯絡海報」步驟教學：

1. 打開電話app，按「我的卡片」，按右上角「編輯」，進入下一頁面後再按「編輯」，按右下角藍色加號。

2. 設定海報，可選擇立即用相機拍下照片、選用相簿照片、Memoji或純顏色背景。設定完畢後可預覽海報效果，然後按「繼續」。（下圖示範使用Memoji設定個人聯絡海報）

3. 設定聯絡人相片，然後輸入個人資料，按右上角完成。

「NameDrop」分享個人聯絡海報

「NameDrop」是全新「AirDrop」功能。開啟「AirDrop」後，用戶只需將兩部iPhone放近，即可自動分享聯絡資料，包括「個人聯絡海報」。

（蘋果官網）

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