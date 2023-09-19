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桃膠低卡高纖具滋陰功效　孕婦、消化力弱、吞嚥困難者不宜吃【附桃膠蓮子湯食譜】 (08:51)

桃膠具滋陰功效，秋冬不少人會用桃膠入饌。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆和註冊中醫胡玘君分別接受明報電子平台組訪問，講解桃膠好處及食用注意。桃膠素有「平民燕窩」之稱，李杏榆稱，桃膠低卡，有豐富水溶性纖維，令腸道蠕動較好，幫助排便排毒；鉀質亦有助去水腫。惟她指出，桃膠不含膠原蛋白，與燕窩有別，提醒消化力較弱、吞嚥有困難的人慎吃。桃膠入饌時，留意不宜添加太多糖分。

中醫：桃膠潤燥助緩解乾咳

中醫胡玘君則表示，桃膠有滋陰、養津液之效，有助緩解喉嚨緊繃、乾咳徵狀，適合秋季潤燥之用，尤其適合陰虛（徵狀如手足心熱、口燥咽乾、心煩失眠、頭暈耳鳴等）的人食用，惟桃膠有活血功效，孕婦不宜進食，以免有可能增加流產風險。胡玘君提供潤肺滋陰食譜——桃膠蓮子甜湯。

中醫桃膠食譜：桃膠蓮子甜湯

【功效】雪耳有滋陰潤肺、益胃生津的功效，配桃膠有助加強潤肺止咳、潤燥抗皺的作用。

【材料】桃膠15克、蓮子30克、桂圓肉15克、雪耳15克、水1000毫升

【製法】桃膠及雪耳洗淨後，用室溫開水浸泡5小時，用過濾網篩除雜質，煮至軟腍。桃膠、雪耳及蓮子加水煮沸後，轉小火煮30分鐘，加桂圓肉再煮10分鐘，即成。

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