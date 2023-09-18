雲南普洱景邁山古茶林獲列世遺　成首個茶主題文化遺產【附世遺全名單】 (11:33)

聯合國教科文組織（UNESCO）第45屆世界遺產大會周日（17日）通過，將中國「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入《世界遺產名錄》，是全球首個茶主題世界文化遺產。中國世遺數量增至57項。
位於雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣的「普洱景邁山古茶林文化景觀」申遺過程歷時13年，2010年國家文物局首倡申遺，至2021年獲國務院批准為中國2022年申遺項目。
「普洱景邁山古茶林文化景觀」由5片古茶林、9個布朗族和傣族村寨及3片分隔防護林組成。央視新聞報道稱是目前保存最完整、內涵最豐富的人工栽培古茶林。公元10世紀以來，布朗族先民發現和認識野生茶樹，利用森林生態系統，與傣族等民族探索「林下茶」種植技術，經歷千年的保護與發展，形成林茶共生、人地和諧的獨特文化景觀。
其他新列入世遺的地點，包括巴勒斯坦「古傑里科—塔爾蘇丹遺址」（Ancient Jericho/Tell es-Sultan），該地點位於約旦河西岸地區的傑里科市，被稱為人類史上最早誕生城市之一。另亦包括中亞絲綢之路關鍵路段「澤拉夫尚—卡拉庫姆廊道」（Silk Roads:Zarafshan-Karakum Corridor），以及曾是吳哥王朝首都的柬埔寨貢開（Koh Ker）遺址等。【世界遺產名單】
（央視網／UNESCO）
🔴BREAKING!
Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List: Cultural Landscape of Old Tea Forests of the Jingmai Mountain in Pu’er, #China🇨🇳. Bravo! 👏👏
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