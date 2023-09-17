北上資訊｜內地免換卡上網　一文睇4大電訊商數據漫遊計劃 (11:56)

■SmarTone

SmarTone提供「漫遊數據全日通/多日通」日費計劃。「多日通」計劃分4天及7天，收費按日數及地區而定，用剩的日數可留待下次使用。如沒有日數合適的「多日通」計劃，可選用「全日通」計劃。【收費資料】【服務詳情】

當每日每地區漫遊數據用量達到1GB就會限速，屆時會以SMS通知，客戶可選擇回覆SMS加購額外全速漫遊數據。客戶可透過SmarTone CARE手機App啟動上述漫遊服務，亦可在該App查閱計劃剩餘日數。

■3香港

如用戶想在北上內地或到澳門短期旅遊時上網，3香港提供$108「內地及澳門3日通行證」，連接內地3大電訊網絡商中國移動、中國電信及中國聯通，任用外遊數據及通話服務（漫遊通話包括於當地接聽電話、致電當地及香港），亦可使用WhatsApp、facebook等社交平台。【服務詳情】

3香港另有「自遊數據王」7日計劃，適合長途旅程，用完7日會自動續期，毋須再次申請。數據總用量為1GB，用量達1GB後限速。惟須留意，此計劃只包括指定數據用量，話音通話、短訊、視像通話等額外服務用量，均以標準漫遊費用計算。【服務詳情】

■CSL

CSL的5G漫遊服務計劃分為通行證組合、多天數據漫遊計劃及月費計劃。用戶到埗後會收到啟動短訊，成功啟動並開啟漫遊後可即用。

適合在內地旅遊使用的通行證組合，包括「中國及澳門14張」及「亞洲7張」。客戶每天可用1張通行證，每張通行證為1GB數據，若超出用量會限速。CSL另有漫遊月費計劃可供選擇。【服務詳情】

■中國移動

中國移動「大中華GO!Pass」數據漫遊計劃可按用量選擇，最少可買單日500MB，只需$28，另設2天、3天、5天、8天及15天的數據計劃，若到用量上限會限速。計劃適用於內地、澳門及台灣，毋須換卡。【服務詳情】

註：以上收費資料截至2023年9月16日。所有數據漫遊計劃詳情及收費以電訊商官網為準。

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