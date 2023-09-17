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北上玩樂｜秋日遊深圳賞靚景　港人深圳打卡一日遊5景點推介【附深圳地鐵路線】 (10:49)

秋日將至，北上深圳賞靚景一日遊是假日不錯的選擇。深圳有不少打卡熱門景點位於地鐵沿線，本文整理其中5個交通較方便的深圳景點，讓港人發掘更多休閒好去處。

市區日落打卡點：深圳灣公園

深圳灣公園位於深圳市西南部深圳灣沿岸，佔地十分廣闊，提供了集休閒娛樂、健身運動、觀光旅遊、體驗自然等多功能活動區域。濱海單車帶全長達13公里，適合散步和騎單車。公園有14個主題區，均有海旁靚景，包括海韻公園、白鷺坡、北灣鷺港、流花山公園等，日落時更是景色醉人。

．如何前往？

1. 由於深圳灣口岸尚未開通地鐵，如經深圳灣口岸往深圳，可在過關後步行或乘的士前往。

2. 如果由福田口岸前往，過關後可從深圳地鐵福田口岸站（牛湖方向）搭4號線至福民站，轉乘7號線（西麗湖方向）至車公廟站，轉乘9號線（前灣方向）至深圳灣公園站。

車程：約21分鐘

車費：人民幣4元

（深圳市南山區人民政府網站圖片）

秋冬賞粉黛：紅花山公園

秋冬季節，深圳光明新區的紅花山公園粉黛盛開，花田設置賞花小徑，沿著小徑漫步在粉色海洋中，就像置身童話世界中，吸引許多市民拍照打卡。

．如何前往？

深圳地鐵路線：福田口岸站搭4號線（牛湖方向）至紅山站，轉搭6號線（松崗方向）至紅花山站C出口

車程：60分鐘

車費：人民幣9元

（人民網圖片）

最美海濱棧道：鹽田濱海棧道

鹽田濱海棧道位於深圳市鹽田區，全長19.5公里。鄰近大梅沙及小梅沙，西起中英街古塔公園，沿着海岸串聯起沙頭角、鹽田港、大梅沙，東至揹仔角。棧道依山傍海，盡佔山海之美，適合市民在海邊休閒散步。逛完棧道，更可到鹽田海鮮食街。

．如何前往？

香園圍/蓮塘口岸過關：屬最快路線，過關後可在附近的深圳地鐵蓮塘口岸站乘搭2號線（蓮塘方向）到蓮塘站，轉乘8號線（鹽田路方向）至海山站，B出口步行約9分鐘

車程：15分鐘

車費：人民幣4元

（深圳市城市管理和綜合執法局網站圖片）

飽覽港深市景：塘朗山郊野公園

塘朗山郊野公園位於深圳市南山區，有8條登山道，適合全家慢遊登山。登上最高點塘朗頂，遠可瞭望香港，近可俯瞰深圳，環視羅湖、福田、南山、前海、寶安、西麗及龍華等城市風貌，將深圳山海連城的秀美風光盡收眼底。

．如何前往？

深圳地鐵福田口岸站搭4號線（牛湖方向）至福民站，轉搭7號線（西麗湖方向）至桃源村站

車程：24分鐘

車費：人民幣5元

（深圳市城市管理和綜合執法局網站圖片）

城市綠洲：深圳仙湖植物園

仙湖植物園坐落在深圳市最高峰梧桐山的西北山麓，西臨深圳水庫，是以科研、科普、旅遊為一體的著名植物園與風景區。暢遊一天既可親親大自然，又可細賞園林景致和湖光山色。

．如何前往？

1. 香園圍/蓮塘口岸過關：屬最快路線，過關可在附近的深圳地鐵蓮塘口岸站，乘坐2號線（蓮塘方向）至仙湖路站，C3出口步行約8分鐘

2. 羅湖口岸過關：羅湖站搭1號線（機場東方向）至大劇院站，轉搭2號線（蓮塘方向）至仙湖路站，C3出口步行約8分鐘

車程：22分鐘

車費：人民幣4元

（深圳市城市管理和綜合執法局網站圖片）

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