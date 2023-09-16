北上玩樂｜北上深圳消費3大實用App　美食交通資訊輕易掌握 (10:38)

高德地圖

身在內地，使用內地的地圖App資料較詳盡，而且實用功能較多。高德地圖除了有地圖、地點資料、前往路線、語音導航等資訊，還有詳細商場、景點及餐廳等消費資訊，用戶也可搜索個別地點周邊的吃喝玩樂資訊。如果成功以手機號碼登錄，更可使用叫車、購買車票、訂購食店團購套餐（只限部分餐廳）等功能。

使用方法簡介：

1. 打開App後，先輸入目的地，按搜索。搜尋地點後，按路線。

2. 按路線後，即可一覽前往目的地的各種方法，包括公共交通乘車路線、駕車導航、步行路線等。如果用戶以手機號碼成功登錄，更可直接在程式內打車前往目的地。

深圳地鐵通

港人北上深圳，很多時會乘坐深圳地鐵四圍去，不過深圳地鐵路線愈開愈多，大家可下載此官方App方便計劃行程。只要在路線圖中設定起點站及終點站後，便可搜尋乘車路線、預計乘車時間、站數及車資等資訊。

使用方法簡介：

1. 打開App後，按地鐵線路圖。進入路線圖頁面後，先點按起點站，按設為起始站；再點按終點站，再按設為起始站。

2. 頁面隨即顯示最快捷的乘車路線，向上拉更有路線中途經的車站、哪個站轉車、預計乘車時間、站數及車資等資訊。

大眾點評

此App提供餐廳、旅遊景點的資訊，可搜尋前往旅遊景點及餐廳的方法、看其他用戶對該餐廳或景點的評語。成功登記的用戶更可以此App訂座、購票，以及訂講特價團購餐。

使用方法簡介：

1. 打開App後，先按中國香港，選按深圳。城市轉為深圳後，可輸入想前往的商場或景點名稱搜索。

2. 例如輸入商場名稱搜索，可搜尋到商場頁面，內有商場商店及食店的資訊。若搜尋餐廳，輸入餐廳名字便可找到，進入頁面後會有該餐廳的相片、食品介紹、地點、網民評語等，若成功登記更可在此訂團購餐。

北上實用資訊：

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