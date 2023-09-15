10個法定古蹟建築供免費導賞團　今起預約【附報名連結】 (17:54)

發展局文物保育專員辦事處將於10月1日至11月30日舉辦「2023古蹟周遊樂暨巡迴展覽」，向公眾開放10個法定古蹟及已獲評級歷史建築，並提供免費導賞團，須預先報名，名額先到先得。所有導賞團今天（15日）開始預約。本文整合各古蹟建築導賞團的資訊及報名連結。
●牛棚藝術村（前馬頭角牲畜檢疫站）
地址：土瓜灣馬頭角道63號
導賞團報名連結： https://forms.gle/FLzzE7ps9knp95ce8
●茶具文物館（舊三軍司令官邸）
地址：中區紅棉路10號（香港公園內）
導賞團報名：致電2869 0690預約
●綠匯學苑（舊大埔警署）
地址：大埔運頭角里11號
導賞團報名連結：www.greenhub.hk/tc/booking/tour
●衞生教育展覽及資料中心（前威菲路軍營第S4座）
地址：尖沙嘴海防道九龍公園
導賞團報名：致電2377 9357預約
●香港文物探知館（前威菲路軍營第S61及S62座）
地址：尖沙嘴海防道九龍公園
導賞團報名：逢星期日，毋須預約
●何東夫人醫局•生態研習中心（何東夫人醫局）
地址：上水古洞路38號
導賞團報名：WhatsApp 6995 9873或網上報名（報名連結）
●鯉魚門公園第七座、第十座及第二十五座（舊鯉魚門軍營第七座、第十座及第二十五座）
地址：香港柴灣道75號
導賞團報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4IlEfQ67lpS_GX--mi_rhvN3zMwDMeEm5S-Eh08sEyi7maw/viewform
●香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）
地址：粉嶺馬會道302號
導賞團報名連結：https://leadershipinstitute.hk/zh/content/guided-tour-booking-form
●薄鳧林牧場（舊牛奶公司高級職員宿舍）
地址：香港薄扶林道141號A
導賞團報名連結：https://www.pokfulamfarm.org.hk/en/visit/booking-visits/
●林邊生物多樣性自然教育中心（林邊屋）
地址：鰂魚涌柏架山道50號
導賞團報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_XxM9llJvn6bh1l_G-5somMnYywOF9K0qjqiYw_WovTQEeg/viewform