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10個法定古蹟建築供免費導賞團　今起預約【附報名連結】 (17:54)

發展局文物保育專員辦事處將於10月1日至11月30日舉辦「2023古蹟周遊樂暨巡迴展覽」，向公眾開放10個法定古蹟及已獲評級歷史建築，並提供免費導賞團，須預先報名，名額先到先得。所有導賞團今天（15日）開始預約。本文整合各古蹟建築導賞團的資訊及報名連結。

牛棚藝術村（前馬頭角牲畜檢疫站）

地址：土瓜灣馬頭角道63號

導賞團報名連結： https://forms.gle/FLzzE7ps9knp95ce8

茶具文物館（舊三軍司令官邸）

地址：中區紅棉路10號（香港公園內）

導賞團報名：致電2869 0690預約

綠匯學苑（舊大埔警署）

地址：大埔運頭角里11號

導賞團報名連結：www.greenhub.hk/tc/booking/tour

衞生教育展覽及資料中心（前威菲路軍營第S4座）

地址：尖沙嘴海防道九龍公園

導賞團報名：致電2377 9357預約

香港文物探知館（前威菲路軍營第S61及S62座）

地址：尖沙嘴海防道九龍公園

導賞團報名：逢星期日，毋須預約

何東夫人醫局•生態研習中心（何東夫人醫局）

地址：上水古洞路38號

導賞團報名：WhatsApp 6995 9873或網上報名（報名連結

鯉魚門公園第七座、第十座及第二十五座（舊鯉魚門軍營第七座、第十座及第二十五座）

地址：香港柴灣道75號

導賞團報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4IlEfQ67lpS_GX--mi_rhvN3zMwDMeEm5S-Eh08sEyi7maw/viewform

香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）

地址：粉嶺馬會道302號

導賞團報名連結：https://leadershipinstitute.hk/zh/content/guided-tour-booking-form

薄鳧林牧場（舊牛奶公司高級職員宿舍）

地址：香港薄扶林道141號A

導賞團報名連結：https://www.pokfulamfarm.org.hk/en/visit/booking-visits/

林邊生物多樣性自然教育中心（林邊屋）

地址：鰂魚涌柏架山道50號

導賞團報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_XxM9llJvn6bh1l_G-5somMnYywOF9K0qjqiYw_WovTQEeg/viewform

各古蹟建築開放及導賞團詳情

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