10個法定古蹟建築供免費導賞團　今起預約【附報名連結】 (17:54)

發展局文物保育專員辦事處將於10月1日至11月30日舉辦「2023古蹟周遊樂暨巡迴展覽」，向公眾開放10個法定古蹟及已獲評級歷史建築，並提供免費導賞團，須預先報名，名額先到先得。所有導賞團今天（15日）開始預約。本文整合各古蹟建築導賞團的資訊及報名連結。