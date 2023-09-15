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天文台取消黃色暴雨警告信號 (23:47)

【23:47】天文台在晚上11時45分取消黃色暴雨警告信號。

【22:00】天文台在晚上10時改發黃色暴雨警告信號。

【21:30】紅色暴雨警告信號生效。天文台表示，過去一兩小時，西貢、沙田及大埔區錄得約70毫米雨量，而馬鞍山更超過100毫米。預料本港短期內仍然會受大雨影響，市民請保持警覺。

【20:44】天文台在晚上8時40分改發紅色暴雨警告信號。

【20:05】天文台在晚上7時55分發出黃色暴雨警告信號，並發出局部地區大雨提示：大埔區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

周六大致多雲 有驟雨及狂風雷暴

【19:45】一道低壓槽正為廣東及南海北部帶來大驟雨及雷暴。預測本港地區今晚（15日）及明日（16日）大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎26至29°C。吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。展望隨後兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

【08:40】上午8時30分，天文台錄得27.7°C，相對濕度87%。一道低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港地區今日（15日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29°C。吹和緩偏東風。展望明日（16日）有驟雨及雷暴。隨後兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。（天文台）

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