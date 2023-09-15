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夜經濟｜商場夜市消費優惠一文睇 (08:57)

政府振興夜經濟，昨晚（14日）舉行「香港夜繽紛」啟動禮，將推出4大主題的活動。各大商場、戲院亦陸續推出優惠響應夜經濟，本文整理「夜消費」相關優惠。

．百老匯戲院：即日至9月27日，晚上9時後場次戲票售$50。[詳情]

．嘉禾院線戲院：即日至10月31日，全線戲院周一至日每晚9時後、逢周三全日2D電影票價$40，IMAX、D-BOX、the sky Vivo（尊尚影院）票價$80。9月29日至10月1日放映場次除外。[詳情]

．九龍灣MegaBox：「夜市5環賞」 9pm後或逢周三$40睇戲  Mega Ice指定周五夜場半價溜冰

．新地12大商場（包括東港城及上水廣場）：「月夜月JETSO」　夜消費可賺8倍積分、8小時泊車優惠、100%晚市堂食賞

屯門市廣場：中秋美食市集　晚上推$1鮑魚、月餅、甜品優惠｜香港夜繽紛．夜經濟夜市消費

．荃新天地：「中秋市集啤一啤」　夜市消費賞：晚上消費滿$500免費換生啤

．旺角朗豪坊中秋節晚有Moonlight Party免費音樂表演，送免費酒吧飲品。即日起至9月30日每晚6時後，用Mox Credit信用卡消費滿$600，即晚11時前可到4樓顧客服務中心憑單換領$100朗豪坊商場現金禮券1張，每晚名額110張。[詳情]

奧海城：9月15至17日在奧海城2期主題中庭舉行「旅遊玩樂嘉年華」，15至16日晚上8時更推出限定「玩樂拍賣Auction Night」，以$1底價拍賣本地遊玩樂套票，包括：香港富麗敦海洋公園酒店住宿套票、香港黃金海岸酒店住宿套票等。[詳情]

尖沙嘴Mira Place：於9月29日及10月1日晚上8時至10時，到商場主題打卡位拍照留念，參與簡單活動可免費獲贈富豪雪糕1杯；中秋節當日消費滿$200，可免費獲贈懷舊中秋豬仔餅1份及精美燈籠1個。[詳情]

．尖沙嘴中心及帝國中心：尖東美食里Cheers Fiesta　周末送免費特飲

．將軍澳MCP新都城中心、馬鞍山MOSTown新港城中心：「After 8夜消費三重賞」

．沙田新城市：「Night Fever夜遊三重賞」

東薈城名店倉：「三周年Chill出里賞」

．太古城中心：即日至10月31日，顧客於傍晚6時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠；於10月21日及28日周末晚上特設現場音樂表演[詳情]

．灣仔利東街：10月28日至31日，晚上8時至11時期間，顧客凡穿上嘩鬼裝扮，即可在客戶服務中心免費換領指定商戶特飲一杯。

註：資料以主辦方公布為準

香港夜繽紛-著數情報：shorturl.at/fsuxN

優惠報料：inews@mingpao.com

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