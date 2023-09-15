北上資訊｜深圳搭地鐵巴士電子支付5方法　一文了解乘車碼、手機卡使用步驟 (10:13)

不少港人會趁假日北上深圳吃喝玩樂，惟內地不論乘車或消遣均盛行電子支付，現金流通程度大不如前。其中港人常乘搭周圍去的深圳地鐵，現時主要採用乘車碼、手機付款及儲值實體卡等付款方式，不少港人欲以現金買票均遇困難。本文整合部分現金以外的深圳乘車付款方式，以及用電子支付工具生成乘車碼的步驟。惟須留意，在內地使用電子支付一般要先進行身分驗證，且要等候確認，大家最好在北上前先完成身分驗證。
乘車碼
支付寶香港（AlipayHK）
1. 如要以支付寶跨境消費，要先完成實名認證，或綁定信用卡/銀行戶口。完成身分驗證後，在支付寶香港App首頁按「應用中心」右上角的「探索更多」，點選「跨境乘車碼」。
2. 進入「易乘碼」頁面後，點按「切換其他地區」，將地區設定成深圳。
3. 可選用「深圳通」（深圳地鐵、巴士可用）或「深圳地鐵」（只適用於深圳地鐵）的乘車碼，選好後按右方的「去啟用」，再按「立即啟用」，生成乘車碼。如果未做身分驗證，可按指示進行身分驗證，完成開通後，便可用乘車碼掃碼入閘。
微信（WeChat Pay HK）
1. 如果已完成身分認證，打開微信App後可按「我」前往下一頁面，再按「服務」，並點選「乘車碼」。
2. 進入乘車碼的頁面後，再按左上角的乘車碼標誌，按「切換其他城市乘車碼」，出現「即將打開乘車碼小程式」的視窗時，按「允許」。
3. 將城市設定為「深圳」，可選用「深圳通公交」（深圳地鐵、巴士可用）或「深圳市地鐵」（只適用於深圳地鐵）的乘車碼，再按右方的「去乘車」，生成所需的乘車碼。
雲閃付
1. 如用戶已綁定銀聯卡並完成實名認證，打開雲閃付App後，可先按「出行」，再按「切換」並選擇「深圳」，頁面隨即生成深圳乘車碼。
手機卡
Apple Pay開通深圳通互聯互通卡
1. 如用戶已在Apple Pay綁定銀聯卡，打開「銀包」App後，再按右上角的加號，點選「交通卡」，並向下拉點選「深圳通互聯互通卡」。
2.進入深圳通互聯互通卡頁面後按「繼續」，選擇增值金額後按「加入」，即可開通交通卡。如尚未綁定中國銀聯扣帳卡，可按指示完成程序。乘車時，只需將iPhone頂部靠近讀卡區拍卡，即可付款入閘。
儲值實體卡
深港一卡通
倘若市民不習慣使用電子支付方式繳付車資，可選用深港一卡通。購卡後，只要在卡中增值人民幣，便可在深圳拍卡乘車。
詳細購卡渠道及增值方式可參閲：「深港一卡通」懶人包 一文了解購卡渠道及增值方式
（圖片來源：新華社）
北上實用資訊：shorturl.at/rGN06