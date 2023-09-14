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負離子知多啲｜風筒釋出負離子助改善髮絲飛散　消委會測試：ghd風筒負離子濃度最高 (15:03)

風筒釋出負離子，為什麼可以令頭髮較順滑？消委會解釋，頭髮傾向帶有正（positive）電荷，負離子（negative ions）可以中和頭髮表面的電荷，幫助改善髮絲飛散問題；當每條髮絲帶有相同電荷時，理論上頭髮間的摩擦力會減少，較易梳理，髮束排列較整齊在外觀上亦會提升光澤。

ghd風筒負離子濃度最高

消委會測試13款風筒中，ghd風筒負離子濃度最高，量得每立方厘米接近9000萬個；而amika一款風筒雖聲稱有負離子功能，但量得的負離子濃度最低，每立方厘米只有361個，濃度跟一款沒有負離子功能的對照風筒量得的濃度接近（每立方厘米約200-300個）。消委會解釋，環境中本身存在負離子，沒有負離子功能的風筒都會在測試中量得極低的負離子濃度。

使用貼士：定期清理釋出口

使用時宜留意，風筒吹出的負離子可能受風速、風向和使用範圍或距離等因素所影響。若風筒使用距離太遠，產生的負離子可能被吹散；風筒太近則送風熱力可能會傷及髮絲，因此使用溫度不宜過高，時間不宜太長。另外，亦應定期用棉花棒清理負離子釋出口，避免讓塵埃和污垢積聚在負離子釋出口的小孔位置，影響負離子輸出及美髮效果。

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