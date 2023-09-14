護髮Q&A｜風筒溫度愈高愈好？吹頭較自然風乾好？消委會：不宜近距離高溫吹頭 (14:05)

問：風筒吹乾抑或自然風乾較好？

答：適當使用風筒吹乾較好，消委會引述韓國研究指出，如保持15厘米的使用距離（溫度為47°C）並持續移動，對頭髮細胞間脂質可能造成的損害相較在室溫環境自然風乾少。

問：風筒吹頭溫度愈高愈好？

答：不是。消委會引述韓國研究表示，用高溫（95°C）於5厘米距離位置吹髮對頭髮角質層造成較嚴重損害，導致明顯的縫隙和孔洞，建議避免以高溫長時間處理頭髮。

根據IEC國際安全標準建議的吹髮溫度為約75°C，而消委會測試的13款風筒中，Nobby by Tescom NTID292整體吹髮溫度較低（57.3°C至64.8°C）、ghd helios和Dyson Supersonic HD08於個別操作距離所量得的吹髮溫度較高（96°C及108°C），用家需適時調整溫度或使用距離。[相關報道：10款風筒獲較高總評 最平「米家Mi」風筒199元【附名單】]

問：濕髮梳頭抑或乾髮梳頭較好？

答：乾梳較好，濕髮纖維間摩擦力較乾髮大，較難梳理；加上濕髮較脆弱，較易因用力梳理而受損，用力過度甚至可能將整條頭髮拉斷，建議使用寬齒梳梳理。

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