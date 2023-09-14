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消委會．粟米粒｜名單：3款粟米粒、1款豌豆粒沒檢出重金屬兼獲較高總評【短片】 (10:58)

消委會測試24款冷凍粟米粒、豌豆粒（拍攝、剪接：林梓晴）
消委會粟米粒豌豆粒測試（消委會片段）

預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒是不少家庭「儲糧」食品，消委會測試市面24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒，當中3款甜粟米粒沒有檢出重金屬兼獲4分總評（5分為滿分），1款豌豆粒沒有檢出重金屬兼獲5分總評。

3款沒檢出重金屬甜粟米粒（牌子及產品名稱／聲稱來源地／重量／大約售價／每100克售價／每100克總膳食纖維）

Emborg Sweet corn／比利時／450克／$32.9／$7.3／3.39克

Ligo Whole Kernel Corn／美國／1000克／$35.9／$3.6／3.33克

CO-OP Sweetcorn／匈牙利包裝／750克／$39／$5.2／2.78克

其中Emborg Sweet corn及Ligo Whole Kernel Corn屬於「膳食纖維來源」食物，即每100克固體食物含有不少於3克的膳食纖維。

1款沒檢出重金屬豌豆粒（牌子及產品名稱／聲稱來源地／重量／大約售價／每100克售價／每100克總膳食纖維）

佳之選 Select Garden Peas／比利時／500克／$22／$4.4／6.58克

佳之選 Select Garden Peas屬「高膳食纖維」食物，即每100克固體食物含有不少於6克的膳食纖維。

相關報道：消委會︳3款甜粟米粒及豌豆粒營養標籤有誤或含糊　食安中心跟進

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