消委會．粟米粒｜名單：3款粟米粒、1款豌豆粒沒檢出重金屬兼獲較高總評【短片】 (10:58)

預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒是不少家庭「儲糧」食品，消委會測試市面24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒，當中3款甜粟米粒沒有檢出重金屬兼獲4分總評（5分為滿分），1款豌豆粒沒有檢出重金屬兼獲5分總評。
3款沒檢出重金屬甜粟米粒（牌子及產品名稱／聲稱來源地／重量／大約售價／每100克售價／每100克總膳食纖維）
Emborg Sweet corn／比利時／450克／$32.9／$7.3／3.39克
Ligo Whole Kernel Corn／美國／1000克／$35.9／$3.6／3.33克
CO-OP Sweetcorn／匈牙利包裝／750克／$39／$5.2／2.78克
其中Emborg Sweet corn及Ligo Whole Kernel Corn屬於「膳食纖維來源」食物，即每100克固體食物含有不少於3克的膳食纖維。
1款沒檢出重金屬豌豆粒（牌子及產品名稱／聲稱來源地／重量／大約售價／每100克售價／每100克總膳食纖維）
佳之選 Select Garden Peas／比利時／500克／$22／$4.4／6.58克
佳之選 Select Garden Peas屬「高膳食纖維」食物，即每100克固體食物含有不少於6克的膳食纖維。
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