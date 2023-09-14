消委會．風筒｜10款風筒獲較高總評　最平「米家Mi」風筒199元【附名單】 (10:22)

消委會測試市面13款風筒，發現各款風筒吹乾速度最多可相差0.85倍，額定功率1700W（瓦特）或以上的樣本整體上吹乾速度較快。測試中10款風筒性能表現較理想，獲得4分總評（5分為滿），其中額定功率1600W的米家Mi風筒售價199元最低；額定功率有1700W或以上的風筒，則以Panasonic風筒售價398元較低。
●額定功率1700W或以上獲總評4分（牌子及型號 ／售價／聲稱原產地／額定功率／整體安全程度／整體性能／整體能源效益）
億世家ecHome HD1700／$600／中國／1700-1900W／5／4.5／3.5
Panasonic EH-NE66／$398／泰國／1700-2000W／5／4.5／3.5
飛利浦Philips BHD538／$538／中國／1930-2300W／5／4.5／3
Valera Nano4Ever EQ／$2588／瑞士／1800-2200W／5／4.5／3.5
BaByliss Rose Blush 2200／$999／中國／2000-2200W／5／4／3
ghd helios／$1795／中國／1850-2200W／5／4／3
●額定功率1600W或以下獲總評4分（牌子及型號 ／售價／聲稱原產地／額定功率／整體安全程度／整體性能／整體能源效益）
米家Mi H300／$199／中國／1600W／5／4.5／3
Dyson Supersonic HD08／$3680／菲律賓／1600W／5／4／3.5
iLIVI V8／$699／中國／1300W／5／4／3
VS Sassoon VSP-1200PIH／$739／中國／1500或1300-1600W／5／4／3.5
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