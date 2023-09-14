天文台：周五有驟雨及狂風雷暴　雨勢有時頗大 (21:00)

【20:50】天文台特別提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，未來一兩小時新界東部雨勢較大。

【19:30】天文台於晚上7時25分發出特別天氣提示，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港東部及大嶼山在未來兩三小時可能受大雨影響。

【18:05】天文台於下午5時39分發出特別天氣提示，本港以南海域持續有雷雨區發展並向北移動，未來一兩小時本港可能受大雨影響。

【11:46】天文台在上午11時45分取消黃色暴雨警告信號。

【10:30】天文台在上午10時30分發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。

港島東、九龍、沙田大埔曾錄逾50毫米雨量

【08:53】天文台表示，過去一兩小時，港島東部、九龍、沙田及大埔錄得超過50毫米雨量。本港以南水域仍有強雷雨區發展並向北移動，預料未來一兩小時本港大雨持續，市民應提高警惕。

【08:36】天文台表示，過去一小時，港島東部錄得超過40毫米雨量，在本港東部不斷有驟雨發展。預料未來一兩小時大雨持續，市民應提高警惕。

上午校全日制學校停課

【06:49】天文台於今早（14日）上午5時55分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。教育局亦宣布，所有上午校及全日制學校今日停課。

天文台表示，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。（天文台）

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