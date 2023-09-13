旗艦手機比較：華為HUAWEI Mate 60 Pro+ vs. iPhone 15 Pro Max (16:30)

中國華為及美國蘋果先後宣布新推出自家旗艦手機HUAWEI Mate 60 Pro+及iPhone 15 Pro Max，本文簡列兩機特色。
●HUAWEI Mate 60 Pro+目前僅內地發售
iPhone 15 Pro Max本周五（15日）起接受預訂、下周五（22日）起發售；HUAWEI Mate 60 Pro+今（13日）稍後時間再於內地官網接受預訂（網址），需先付1000元人民幣訂金，料10月9日前發貨。留意，華為客服表示，只能在內地收貨，不送貨往香港。
●華為程式商店有別Google Play及App Store
HUAWEI Mate 60 Pro+採用「鴻蒙」作業系統，應用程式商店（網址）亦有別於iPhone的App Store及Android的Google Play，不過也有「八達通」、「AlipayHK」、「智方便」這些港人會用的手機程式。
規格比較：
|型號
|iPhone 15 Pro Max
|HUAWEI Mate 60 Pro+
|晶片
|A17 Pro（6核心CPU）
|官網沒有資料
|系統
|iOS 17
|鴻蒙4.0
|主鏡頭
|4800萬像素
|4800萬像素
|廣角鏡頭
|1200萬像素
|4000萬像素
|長焦距鏡頭
|1200萬像素2倍長焦距、1200萬像素5倍長焦距
|4800萬像素超微距長焦
|熒幕尺寸
|6.7吋
|6.82吋
|顏色
|黑、白、藍、原色鈦金屬
|黑、白
|容量及售價
|$10,199（256GB）、$11,899（512GB）、$13,599（1TB）
|512GB、1TB（未公布售價）
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