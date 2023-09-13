明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

旗艦手機比較：華為HUAWEI Mate 60 Pro+ vs. iPhone 15 Pro Max (16:30)

中國華為及美國蘋果先後宣布新推出自家旗艦手機HUAWEI Mate 60 Pro+及iPhone 15 Pro Max，本文簡列兩機特色。

●HUAWEI Mate 60 Pro+目前僅內地發售

iPhone 15 Pro Max本周五（15日）起接受預訂、下周五（22日）起發售；HUAWEI Mate 60 Pro+今（13日）稍後時間再於內地官網接受預訂（網址），需先付1000元人民幣訂金，料10月9日前發貨。留意，華為客服表示，只能在內地收貨，不送貨往香港。

●華為程式商店有別Google Play及App Store

HUAWEI Mate 60 Pro+採用「鴻蒙」作業系統，應用程式商店（網址）亦有別於iPhone的App Store及Android的Google Play，不過也有「八達通」、「AlipayHK」、「智方便」這些港人會用的手機程式。

規格比較：

型號 iPhone 15 Pro Max HUAWEI Mate 60 Pro+
晶片 A17 Pro（6核心CPU） 官網沒有資料
系統 iOS 17 鴻蒙4.0
主鏡頭 4800萬像素 4800萬像素
廣角鏡頭 1200萬像素 4000萬像素
長焦距鏡頭 1200萬像素2倍長焦距、1200萬像素5倍長焦距 4800萬像素超微距長焦
熒幕尺寸 6.7吋 6.82吋
顏色 黑、白、藍、原色鈦金屬 黑、白
容量及售價 $10,199（256GB）、$11,899（512GB）、$13,599（1TB） 512GB、1TB（未公布售價）

（資料來源：蘋果網站華為網站

相關報道：

華為Mate 60掀美制裁失效爭論

華為加推兩款手機照賣光

一文看蘋果iPhone 15、iPhone 15 Pro價錢顏色選擇 最平iPhone 15 128GB 6899元

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

相關字詞﹕手機iPhone15 華為HUAWEIMate60Pro+ 蘋果 華為 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞