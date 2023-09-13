旗艦手機比較：華為HUAWEI Mate 60 Pro+ vs. iPhone 15 Pro Max (16:30)

●HUAWEI Mate 60 Pro+目前僅內地發售

iPhone 15 Pro Max本周五（15日）起接受預訂、下周五（22日）起發售；HUAWEI Mate 60 Pro+今（13日）稍後時間再於內地官網接受預訂（網址），需先付1000元人民幣訂金，料10月9日前發貨。留意，華為客服表示，只能在內地收貨，不送貨往香港。

●華為程式商店有別Google Play及App Store

HUAWEI Mate 60 Pro+採用「鴻蒙」作業系統，應用程式商店（網址）亦有別於iPhone的App Store及Android的Google Play，不過也有「八達通」、「AlipayHK」、「智方便」這些港人會用的手機程式。

規格比較：

型號 iPhone 15 Pro Max HUAWEI Mate 60 Pro+ 晶片 A17 Pro（6核心CPU） 官網沒有資料 系統 iOS 17 鴻蒙4.0 主鏡頭 4800萬像素 4800萬像素 廣角鏡頭 1200萬像素 4000萬像素 長焦距鏡頭 1200萬像素2倍長焦距、1200萬像素5倍長焦距 4800萬像素超微距長焦 熒幕尺寸 6.7吋 6.82吋 顏色 黑、白、藍、原色鈦金屬 黑、白 容量及售價 $10,199（256GB）、$11,899（512GB）、$13,599（1TB） 512GB、1TB（未公布售價）

（資料來源：蘋果網站、華為網站）

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