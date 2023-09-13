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家俬浸濕留意「鬼祟位」風乾勿暴曬　木製、皮製家俬、金屬家具浸濕處理方法 (14:20)

本港天雨連連，不少地區更出現水浸，家中若有家俬家具浸濕應如何處理？家居裝修及DIY資源平台「裝修學院」回覆查詢，提醒任何物料的家俬一旦浸濕，須盡早風乾，並要特別留意摺疊的「鬼祟位」，切勿等待長時間再處理，以免發霉或蛀蟲；家俬亦不宜放置太陽下暴曬，避免表面變黃或曬爛，包括布料有可能曬至變硬。

「裝修學院」亦針對木製、皮製及金屬製家俬家具，提供浸濕後的處理貼士。

■木製家俬

木家俬應盡量拆開風乾內部，倘部分結構上實螺絲未能完全拆開，「裝修學院」建議市民可用更強力方法抽濕，例如先封着漏風位，再用兩個吸濕劑抽濕，或用風筒吹乾。若木家俬本來已有塗層，用家可補塗清漆防水。

■皮製家俬

皮家俬可分為真皮及人造皮，真皮家俬宜用專用清潔劑及防水塗層，以防傷及真皮。無論是真皮或人造皮，使用清潔劑前，用家應先在家俬不顯眼的位置小範圍試用，無問題再清潔全件家俬。

■金屬（如不鏽鋼或銅製）

針對不鏽鋼或銅製家俬家具，倘因浸濕生鏽但又不想弄花表面，建議可用擦銅水抹走鏽迹，再用布或1000號數以上的超幼細砂紙拋光。

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