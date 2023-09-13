iPhone 15｜一文看蘋果iPhone 15、iPhone 15 Pro價錢顏色選擇　最平iPhone 15 128GB 6899元【短片】 (09:29)

蘋果（Apple）今日（13日）凌晨舉行發布會，公布全新iPhone 15系列。本文整理iPhone 15系列價錢、發售日期、顏色等資訊，供讀者參考。［蘋果推新iPhone、Apple Watch 3奈米A17晶片登場］［旗艦手機比較：華為HUAWEI Mate 60 Pro+ vs. iPhone 15 Pro Max］
iPhone 15
熒幕：6.1吋
發售：9月22日起（9月15日晚上8時起接受預訂）
顏色：藍色、粉紅色、黃色、綠色、黑色
價錢：128GB $6899／256GB $7699／512GB $9399
iPhone 15 Plus
熒幕：6.7吋
發售：9月22日起（9月15日晚上8時起接受預訂）
顏色：藍色、粉紅色、黃色、綠色、黑色
價錢：128GB $7699／256GB $8499／512GB $10,199
iPhone 15 Pro
熒幕：6.1吋
發售：9月22日起（9月15日晚上8時起接受預訂）
顏色：原色鈦金屬、藍色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬
價錢：128GB $8599／256GB $9399／512GB $11,099／1TB $12,799
iPhone 15 Pro Max
熒幕：6.7吋
發售：9月22日起（9月15日晚上8時起接受預訂）
顏色：原色鈦金屬、藍色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬
價錢：256GB $10,199／512GB $11,899／1TB $13,599
資料來源：蘋果網站