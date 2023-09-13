明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

收到強制驗窗通知怎麼辦？一文了解強制驗窗流程【附窗戶日常保養貼士】 (11:23)

本港過去兩周受颱風及世紀暴雨影響，不少市民發現家中的窗戶滲水或有螺絲鬆脫。假如寓所樓齡超過10年，部分或需要進行「強制驗窗」。若收到政府通知需要強制驗窗，市民有什麼注意？平日保養窗戶有什麼貼士？明報電子平台組整理相關資料供讀者參考。

強制驗窗Q&A

問：我未收到驗窗的法定通知，但正計劃維修窗戶，可否順便要求檢查人員「強制驗窗」？

答：持有樓齡10年以上單位的業主，若未收到屋宇署發出的「強制驗窗」通知而進行驗窗，不會當作已進行「強制驗窗」。

問：本港所有私人樓宇也會被「強制驗窗」？

答：屋宇署每年會揀選目標樓宇進行強制驗窗，並以風險因素作考慮，包括墮窗舉報紀錄，若樓宇出現整體窗戶欠妥或失修，或對公眾構成較高潛在風險，會優先揀選為目標樓宇。接獲「強制驗窗」的單位業主，需在接獲通知後起計6個月內委任合資格人士，完成訂明檢驗或修葺。

問：怎樣知道檢查人員是否符合資格？

答：市民可先查閱屋宇署網頁的合資格人士名單，確保該人持有認可資格。市民亦可要求驗窗師傅出示「驗窗卡」，以便分辨其資歷。

問：若進行「強制驗窗」時，檢查人員聲稱窗戶玻璃膠邊老化導致容易滲水，這是否代表強制驗窗不合格？

答：根據屋宇署規定，強制驗窗主要涉及4個項目，包括：

玻璃嵌板：有否破裂

窗扇、窗框：有否變形或不穩、是否難以開關

窗鉸：有否變形或生鏽

螺絲／鉚釘：有否變鬆，出現灰白色粉狀物質或鐵鏽

窗戶保養貼士

．定期檢查及清理窗鉸及鉸槽上的垃圾和沙粒

．定期在鉸位加添適量潤滑劑

．抹窗時宜用清水，保持鉸槽及窗扇頂部乾爽

資料來源：屋宇署

屋宇署強制驗窗計劃

屋宇署窗戶保養貼士

家居保養系列：shorturl.at/xBR68

相關字詞﹕家居保養 強制驗窗 窗戶保養 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞