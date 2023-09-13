收到強制驗窗通知怎麼辦？一文了解強制驗窗流程【附窗戶日常保養貼士】 (11:23)

強制驗窗Q&A

問：我未收到驗窗的法定通知，但正計劃維修窗戶，可否順便要求檢查人員「強制驗窗」？

答：持有樓齡10年以上單位的業主，若未收到屋宇署發出的「強制驗窗」通知而進行驗窗，不會當作已進行「強制驗窗」。

問：本港所有私人樓宇也會被「強制驗窗」？

答：屋宇署每年會揀選目標樓宇進行強制驗窗，並以風險因素作考慮，包括墮窗舉報紀錄，若樓宇出現整體窗戶欠妥或失修，或對公眾構成較高潛在風險，會優先揀選為目標樓宇。接獲「強制驗窗」的單位業主，需在接獲通知後起計6個月內委任合資格人士，完成訂明檢驗或修葺。

問：怎樣知道檢查人員是否符合資格？

答：市民可先查閱屋宇署網頁的合資格人士名單，確保該人持有認可資格。市民亦可要求驗窗師傅出示「驗窗卡」，以便分辨其資歷。

問：若進行「強制驗窗」時，檢查人員聲稱窗戶玻璃膠邊老化導致容易滲水，這是否代表強制驗窗不合格？

答：根據屋宇署規定，強制驗窗主要涉及4個項目，包括：

．玻璃嵌板：有否破裂

．窗扇、窗框：有否變形或不穩、是否難以開關

．窗鉸：有否變形或生鏽

．螺絲／鉚釘：有否變鬆，出現灰白色粉狀物質或鐵鏽

窗戶保養貼士

．定期檢查及清理窗鉸及鉸槽上的垃圾和沙粒

．定期在鉸位加添適量潤滑劑

．抹窗時宜用清水，保持鉸槽及窗扇頂部乾爽

資料來源：屋宇署

屋宇署強制驗窗計劃

屋宇署窗戶保養貼士

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