金正恩的「移動城堡」　專列防彈防爆配備直升機　坐火車出訪成金家傳統 (18:55)

為何金氏家族有坐火車出訪的傳統？

朝鮮金氏家族坐火車出訪的傳統由金正恩的爺爺金日成開創，曾從平壤搭火車到越南及東歐。金正恩的父親金正日據報害怕搭飛機，出訪均乘坐專列，最經典莫過於2001年金正日來回平壤及莫斯科的2萬公里馬拉松式火車之旅，共花24天。

金正恩也曾搭專列出訪中國、俄羅斯及越南，當中2019年赴越南時穿越大半個中國，車程歷時約60小時。

專列上有什麼特別保安設備？

金正恩專列據報配備防彈玻璃窗，車身及地板有厚實鋼板，以抵禦炸彈的爆炸衝擊。專列更配有迫擊炮及直升機，以便在緊急情況下逃生。大量設備加重專列重量，因此列車車速僅約時速60公里。

韓國統一部報告指出，雖然車速緩慢，但認為火車在應對不可預視的危險上，較飛機靈活。據報專列亦有重兵看守，掃描路軌及車站會否有炸彈威脅。

專列上有什麼起居設備？

英國廣播公司（BBC）引述韓國媒體於2009年的報道，指出金氏專列有90個車廂，設有會議室、會客室及臥室，並安裝衛星電話及平板電視以供簡報。據朝中社及央視新聞曾發布的車廂相片顯示，有車廂配備紅色及黃色沙發，亦有辦公桌及電腦。另據報，列車沿途停靠車站都有活龍蝦送上車，還有一箱箱波爾多和拉菲紅酒。

金正恩曾搭飛機出訪？

金正恩自2011年上台以來，曾三度搭飛機外訪，其中兩次乘搭朝鮮領袖專機「蒼鷹一號」赴華，另一次則乘坐由北京提供的中國國航波音747客機，從平壤飛往新加坡，與時任美國總統特朗普會面。

（法新社／BBC／環球網）

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